Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

कानपुर मंडी भाव 15 अक्टूबर: गेहूं, चावल और दाल के ताजा रेट, देखें Gold-Silver के दाम

By Digital Desk Edited By: Ashish Mishra
Published: Thu, 15 Oct 2026 09:31 PM (IST)

कानपुर के खुले बाजार में गुरुवार को गल्ला, दलहन, दाल, चावल, तिलहन और खाद्य तेल सहित विभिन्न जिंसों के थोक भाव जारी किए गए, जिनमें उतार-चढ़ाव देखा गया।

कानपुर मंडी भाव।

कानपुर मंडी भाव।

HighLights

  1. कानपुर के खुले बाजार में जिंसों के थोक भाव जारी।

  2. गल्ला, दलहन, दाल, चावल और तेल के दामों में उतार-चढ़ाव।

  3. सर्राफा बाजार में सोना-चांदी के भावों में भी परिवर्तन।

डिजिटल डेस्क, कानपुर। कानपुर के खुले बाजार में गुरुवार को गल्ला, दलहन, दाल, चावल, तिलहन और खाद्य तेल समेत विभिन्न जिंसों के थोक भाव जारी किए गए। इस कई चीजों के दामों में उतार-चढ़ाव देखा गया।

दूसरी ओर, सर्राफा बाजार में निवेशकों और खरीदारों के लिए भारी हलचल रही। सोना और चांदी के दामों में भी उतार-चढ़ाव दिखा। खुदरा व थोक व्यापारियों के लिए बाजार में आपूर्ति सामान्य बनी हुई है।

खुले बाजार में थोक भाव इस प्रकार रहे-

मंडी बाजार भाव

श्रेणी (Category) जिंस / वस्तु (Commodity) इकाई (Unit) भाव / दर (रुपये में)
गल्ला (अनाज)
गल्ला गेहूं दड़ा प्रति क्विंटल 2600 - 2700
गल्ला गेहूं आर.आर. 21 प्रति क्विंटल 2750 - 2800
गल्ला गेहूं फार्म प्रति क्विंटल 2850 - 2900
गल्ला जौ प्रति क्विंटल 2600 - 2700
गल्ला बेझर प्रति क्विंटल -
गल्ला ज्वार प्रति क्विंटल 2100 - 3000
गल्ला बाजरा प्रति क्विंटल 2000 - 2100
गल्ला मकाई प्रति क्विंटल 2000 - 2100
दलहन
दलहन चना प्रति क्विंटल 6700 - 6800
दलहन अरहर प्रति क्विंटल 6700 - 6800
दलहन मसूर प्रति क्विंटल 5800 - 6000
दलहन मटर प्रति क्विंटल 4400 - 4500
दलहन उड़द हरा प्रति क्विंटल 8800 - 9600
दलहन उड़द काला प्रति क्विंटल 7000 - 8600
दलहन मूंग प्रति क्विंटल 7500 - 8000
दाल
दाल अरहर फूल प्रति क्विंटल 14000 - 14100
दाल अरहर स्पेशल प्रति क्विंटल 10400 - 10500
दाल चना दाल प्रति क्विंटल 8700 - 8800
दाल मटर दाल प्रति क्विंटल 5300 - 5400
दाल मसूर मलका प्रति क्विंटल 7050 - 7100
दाल मसूर दाल प्रति क्विंटल 7300 - 7350
दाल उड़द दाल प्रति क्विंटल 8200 - 13200
दाल उड़द धोवा प्रति क्विंटल 9000 - 11000
दाल मूंग दाल प्रति क्विंटल 7800 - 9200
दाल मूंग धोवा प्रति क्विंटल 8500 - 10000
चावल
चावल चावल अरवा प्रति क्विंटल 2800 - 4000
चावल बासमती 1 नं. प्रति क्विंटल 10500 - 11000
चावल सेला प्रति क्विंटल 3000 - 4000
चावल बासमती 2 नं. प्रति क्विंटल 7000 - 8000
आटा-मैदा
आटा-मैदा आटा प्रति 50 किग्रा 1580 - 1600
आटा-मैदा मैदा प्रति 50 किग्रा 1610 - 1660
आटा-मैदा सूजी प्रति 50 किग्रा 1660 - 1700
तिलहन
तिलहन लाही प्रति क्विंटल 7700 - 7800
तिलहन अलसी प्रति क्विंटल 6900 - 7000
तिलहन अंडी प्रति क्विंटल 5100 - 5200
तिलहन तिल्ली प्रति क्विंटल 10000 - 14500
तिलहन मूंगफली दाना शिवपुरी प्रति क्विंटल 11500 - 12800
तिलहन मूंगफली दाना बटाली प्रति क्विंटल 11500 - 13500
तिलहन सेहुंआ प्रति क्विंटल 5000 - 5500
तेल
तेल सरसों कोल्हू प्रति क्विंटल 18200 - 18300
तेल अलसी प्रति क्विंटल 17700 - 17800
तेल अंडी प्रति क्विंटल 14300 - 16400
खली
खली सरसों प्रति क्विंटल 3450 - 3500
खली अलसी प्रति क्विंटल 6700 - 6800
खली अंडी प्रति क्विंटल 1400 - 1450
वनस्पति घी
वनस्पति बावर्ची प्रति 15 ली. 2200 - 2199
वनस्पति मयूर प्रति 15 ली. 2200 - 2199
गुड़ एवं शक्कर
गुड़ मंगलोर लड्डू प्रति क्विंटल 5900 - 6000
गुड़ देशी भेली प्रति क्विंटल 5900 - 6000
शक्कर दाना एम.30 प्रति क्विंटल 5700 - 6000
देशी घी
देशी घी खुर्जा प्रति क्विंटल 73000 - 73500
देशी घी औरैय्या प्रति क्विंटल 70000 - 71000
देशी घी माधौगढ़ प्रति क्विंटल 71000 - 72000
बारदाना एवं सुतली
बारदाना 3 वी.एस. नग/प्रति दर 5200 - 6500
बारदाना हरा पट्टा नग/प्रति दर 7000 - 7200
बारदाना बीटी नग/प्रति दर 8600 - 8800
सुतली 72 इंच प्रति क्विंटल 17000 - 17500
सुतली 90 इंच प्रति क्विंटल 20000 - 21000
रुई
रुई गुजरात (797) / देशी बंगाल प्रति क्विंटल 15900 - 16000

सर्राफा बाजार भाव (सोना/चांदी)

धातु / वस्तु (Item) इकाई (Unit) भाव / दर (₹ में)
चांदी एवं सिक्के
चांदी कच्ची प्रति किग्रा. -
चांदी 999 टंच प्रति किग्रा. 2,14,500
चांदी सिक्का प्रति नग 2,400 - 2,500
सोना एवं गिन्नी
सोना बिस्कुट प्रति 10 ग्राम 1,49,700
सोना रवा प्रति 10 ग्राम -
गिन्नी प्रति नग 1,11,500 - 1,12,000