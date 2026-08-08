कानपुर में घर पर धावा बोलकर दंपति पर कुल्हाड़ी से हमला, पति की मौत

संवाद सहयोगी, जागरण, घाटमपुर, (कानपुर)। साढ़ थना क्षेत्र के देवसढ़ गांव में शुक्रवार रात बदमाशाें ने धावा बोलकर युवक की हत्या कर दी। हमले में पत्नी गंभीर रूप से घायल हुई है। वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश घर से सीसीटीवी का डीवीआर उठा ले गए।

गांव निवासी 40 वर्षीय मोहम्मद कल्लू अपनी पत्नी 35 वर्षीय शाहजहां और दो साल की बेटी के साथ बस्ती से करीब आधा किलोमीटर दूर घर बनाकर रहते थे। रात में करीब 12 बजे दो लोग उनके घर पहुंचे। पहले घर के बाहर लगे सीसीटीवी को दूसरी तरफ मोड़ दिया।