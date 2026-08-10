कानपुर में फेसबुक से मिले लिंक पर की बैंक एप की शिकायत, ठगों ने खाते से उड़ाए 4.07 लाख रुपये

जागरण संवाददाता, कानपुर। पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) वन एप की शिकायत फेसबुक पर मिले लिंक पर करना एक युवक को भारी पड़ गया। साइबर ठगों ने बैंककर्मी बनकर पहले मोबाइल फोन में एपीके फाइल डाउनलोड कराई।

इसके बाद बैंकिंग संबंधी जानकारी हासिल कर खाते से 4.07 लाख रुपये निकाल लिए। ठगी के 12 दिन बाद खाते से रकम कटने का मैसेज आने पर पीड़ित को घटना की जानकारी हुई।

गोविंदनगर थाना प्रभारी अशोक दुबे ने बताया कि जांच कर रकम वापस दिलाने का प्रयास किया जा रहा है।विजय कुमार श्रीवास्तव का पीएनबी में बचत खाता है। उन्होंने बताया कि पीएनबी वन एप काम नहीं कर रहा था।

इसी दौरान फेसबुक पर एप से जुड़ी शिकायत का एक मैसेज दिखाई दिया। लिंक पर क्लिक करके अपना नाम, फोन नंबर दर्ज कर दिया। इसके बाद एक काल आई। फोन करने वाले ने खुद को बैंक कर्मचारी बताया। समस्या दूर करने के नाम पर उसने मोबाइल में एपीके फाइल डाउनलोड कराई।

विजय के अनुसार खाते में करीब 4.03 लाख रुपये थे। खाते में स्वाइप सिस्टम सक्रिय था, जिसके तहत 50 हजार रुपये से अधिक की रकम फिक्स्ड डिपोजिट में चली जाती है। ठगों ने पहले खाते से 50 हजार रुपये निकाले।