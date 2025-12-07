Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'प्राची से मिलने जा रहा हूं...', पत्नी की मौत के सदमे में पति ने दी जान; तीन साल पहले हुई थी शादी

    By Atul Mishra Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 03:02 PM (IST)

    कानपुर के गुजैनी में एक युवक ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। मृतक, भानु सिंह, अपनी पत्नी की मौत से अवसाद में था। उसने सुसाइड नोट में लिखा कि वह ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, कानपुर। गोविंद नगर थानाक्षेत्र के गुजैनी इलाके में शनिवार देर रात पत्नी की मौत से अवसाद में चल रहे युवक ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। युवक ने अपने सुसाइड नोट में उन्होंने लिखा कि वह अपनी रानी से मिलने जा रहा है और उसके बिना मैं अब और नहीं जी सकता।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गुजैनी निवासी 35 वर्षीय भानु सिंह की पत्नी प्राची की 26 नवंबर को मौत हो गई थी। वह लोहिया कंपनी में हेल्पर की नौकरी करता था। करीब चार माह पूर्व उसका एक नवजात बेटे की असमय मौत हो गई थी। इसी सदमे से पत्नी प्राची उबर नहीं पाई और धीरे-धीरे टूट गई।

    पत्नी की मौत के बाद भानु भी अंदर ही अंदर बिखर गया था और पिछले कई दिनों से गुमसुम रहने लगा था। तीन साल पहले ही भानु और प्राची की शादी हुई थी। परिवार को लगा था कि समय के साथ हालात ठीक हो जाएंगे, लेकिन पहले बेटे और इसके बाद पत्नी की मौत से भानु को भीतर से इतना तोड़ दिया कि उसने देर रात गुजैनी में ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली।

    भानु के भाई सूरज सिंह और पिता केसर सिंह ने बताया कि भानु ने मौत से पहले एक सुसाइड नोट लिखा था। जिसमें उसमें उसने लिखा वह अपनी रानी से मिलने जा रहा है उसकी मौत का सदमा अब वह बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है।

    मेरे लक्ष्मण जैसे भाई को परेशान न किया जाए। गोविंद नगर थाना प्रभारी विकेश कुमार सिंह ने बताया कि पत्नी की मौत से अवसाद में चल रहे युवक ने आत्महत्या की है उसके पास से सुसाइड बरामद हुआ है।