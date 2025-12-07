'प्राची से मिलने जा रहा हूं...', पत्नी की मौत के सदमे में पति ने दी जान; तीन साल पहले हुई थी शादी

जागरण संवाददाता, कानपुर। गोविंद नगर थानाक्षेत्र के गुजैनी इलाके में शनिवार देर रात पत्नी की मौत से अवसाद में चल रहे युवक ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। युवक ने अपने सुसाइड नोट में उन्होंने लिखा कि वह अपनी रानी से मिलने जा रहा है और उसके बिना मैं अब और नहीं जी सकता।

गुजैनी निवासी 35 वर्षीय भानु सिंह की पत्नी प्राची की 26 नवंबर को मौत हो गई थी। वह लोहिया कंपनी में हेल्पर की नौकरी करता था। करीब चार माह पूर्व उसका एक नवजात बेटे की असमय मौत हो गई थी। इसी सदमे से पत्नी प्राची उबर नहीं पाई और धीरे-धीरे टूट गई।

पत्नी की मौत के बाद भानु भी अंदर ही अंदर बिखर गया था और पिछले कई दिनों से गुमसुम रहने लगा था। तीन साल पहले ही भानु और प्राची की शादी हुई थी। परिवार को लगा था कि समय के साथ हालात ठीक हो जाएंगे, लेकिन पहले बेटे और इसके बाद पत्नी की मौत से भानु को भीतर से इतना तोड़ दिया कि उसने देर रात गुजैनी में ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली।

भानु के भाई सूरज सिंह और पिता केसर सिंह ने बताया कि भानु ने मौत से पहले एक सुसाइड नोट लिखा था। जिसमें उसमें उसने लिखा वह अपनी रानी से मिलने जा रहा है उसकी मौत का सदमा अब वह बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है।