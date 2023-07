गुजैनी के मर्दनपुर निवासी नसीम ने बताया कि वह काफी समय से नौकरी की तलाश कर रहे थे। इस दौरान उन्हें विदेश में होटल में नौकरी करने का विज्ञापन सोशल मीड‍िया पर दिखाई दिया जिसके बाद उन्होंने अपना बायोडाटा वेबसाइट पर अपलोड कर दिया। कुछ समय बाद उनके पास एक युवक की कॉल आई जिसने कनाडा में नौकरी दिलाने की बात की।

पुल‍िस सर्विलांस टीम की मदद से आरोपियों की तलाश में जुटी है।

Your browser does not support the audio element.

जासं, कानपुर। बेरोजगार युवकों को विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगों ने तीन युवकों से 30 लाख रुपये की ठगी कर ली। पीड़ितों ने इसकी शिकायत डीसीपी दक्षिण रवींद्र कुमार से की, जिसके बाद सर्विलांस टीम की मदद से आरोपियों की तलाश शुरू की गई है। बेसाइड पर अपलोड क‍िया था बायोडाटा गुजैनी के मर्दनपुर निवासी नसीम ने बताया कि वह काफी समय से नौकरी की तलाश कर रहे थे। इस दौरान उन्हें विदेश में होटल में नौकरी करने का विज्ञापन सोशल मीड‍िया पर दिखाई दिया, जिसके बाद उन्होंने अपना बायोडाटा वेबसाइट पर अपलोड कर दिया। कुछ समय बाद उनके पास एक युवक की कॉल आई, जिसने कनाडा में नौकरी दिलाने की बात की। झांसा दिया कि उसके अलावा दो अन्य लोगों को भी जरूरत है, जिसके बाद उसने अपने मित्र मोहम्मद नौशाद और मोहम्मद शरीफ को जानकारी दी। Chitrakoot: नोएडा की कंपनी के CMD समेत 11 अधि‍कार‍ियों पर च‍ित्रकूट में FIR, पांच हजार करोड़ के गबन का आरोप नौकरी और वीजा के नाम पर 30 लाख रुपये ठगे इस बीच आरोपी ने नौकरी लगवाने और वीजा बनवाने के नाम पर तीनों से धीरे-धीरे 30 लाख रुपये ऑनलाइन खाते में जमा करवाए। इसके बाद भी नौकरी नहीं लगने पर उन्हें ठगी का एहसास हुआ। डीसीपी दक्षिण रवींद्र कुमार ने बताया कि सर्विलांस टीम और क्राइम ब्रांच की मदद से आरोपियों की तलाश की जा रही है।

Edited By: Vinay Saxena