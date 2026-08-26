कानपुर में अपलोड की धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली पोस्ट, नई बस्ती गदियाना से पकड़ा गया आरोपित

जागरण संवाददाता, कानपुर। इंटरनेट पर हिंदू देवी-देवताओं के प्रति कथित रूप से आपत्तिजनक और धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली पोस्ट करना युवक को भारी पड़ गया। मंगलवार को पोस्ट इंटरनेट पर प्रसारित होने के बाद कर्ण वासु सेना नाम के एक्स अकाउंट से पुलिस को टैग कर शिकायत की गई। मामले का संज्ञान लेते हुए चकेरी पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है।

एसीपी चकेरी आशुतोष कुमार सिंह ने पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली पोस्ट डालने के मामले में आरोपित को गिरफ्तार किया गया है। आरोपित की पहचान नई बस्ती गदियाना निवासी जफर आलम कुरैशी के रूप में हुई है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने पोस्ट की जांच की और आरोपित के संबंध में जानकारी जुटाई। इसके बाद पुलिस टीम ने आरोपित को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। आरोपित के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है।