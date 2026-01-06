Language
    'साहब ब्लैकमेल कर लोगों से वसूली करती है'...पत्नी से परेशान युवक ने लगाए आरोप, दर्ज कराया मुकदमा

    By Ankur Srivastava Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 10:52 AM (IST)

    कानपुर के एक युवक ने अपनी पत्नी पर दिल्ली में फर्जी दुष्कर्म के मुकदमे दर्ज कराकर लोगों से वसूली करने का आरोप लगाया है। पति का कहना है कि पत्नी ने एक ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, कानपुर। कोतवाली क्षेत्र के एक युवक ने पत्नी पर आरोप लगाया है कि वह दिल्ली में दुष्कर्म के मुकदमे कराकर लोगों से वसूली कर रही है। विरोध पर वह उन पर भी फर्जी मुकदमा कराने की धमकी दे रही है। पति ने पत्नी व उसके साथी पर सदर कोतवाली में धोखाधड़ी, आपराधिक षड्यंत्र आदि का मुकदमा कराया है।

    सदर कोतवाली क्षेत्र में रहने वाले युवक के मुताबिक, उनकी नवंबर 2007 में शादी हुई थी। वर्ष 2011 में पत्नी ने बेटे को जन्म दिया, लेकिन कुछ समय बाद वह दिल्ली चली गई। आरोप है कि उसने एक व्यक्ति के साथ फर्जी कंपनी खोली और ठगी करने लगी।

    पता चला है कि वह खुद को अविवाहित बता लोगों से नजदीकियां बढ़ाती हैं और बाद में मुकदमा लिखवाकर ब्लैकमेल कर वसूली करती है। पीड़ित के मुताबिक, उसके पास बेटा है, जिसका भविष्य खराब हो सकता है।

    उन्होंने बेटे को अपने पास रखने के लिए कोर्ट में वाद दाखिल किया। इस पर पत्नी ने फर्जी दस्तावेज लगा लखनऊ का पता शपथपत्र में लिखवा दिया। उन्होंने मुख्यमंत्री के जनसुनवाई पोर्टल पर शिकायत की।

    पुलिस आयुक्त से भी गुहार लगाई। कार्रवाई न होने पर कोर्ट की शरण ली। अब पत्नी और उसके साथी पर मुकदमा हुआ। कार्यवाहक थाना प्रभारी संजय कुमार ने बताया कि दोनों पक्षों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

