    कानपुर में निवेश का झांसा देकर 26 लाख की ठगी, पुलिस ने आरोपी को ऐसे धर दबोचा

    By Vipin Trivedi Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 08:47 PM (IST)

    कानपुर के गोविंद नगर में, पुलिस ने डॉ. सोमेश राजवर्धन को 26 लाख रुपये की निवेश धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया। आरोप है कि उसने मेडी टेस्टी हेल्थ कांसेप्ट लिमिटेड में निवेश के नाम पर कई लोगों को ठगा, फर्जी दस्तावेज दिखाए और बाद में कंपनी बंद कर दी। पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है।

    जागरण संवाददाता, कानपुर। गोविंद नगर पुलिस ने निवेश का झांसा देकर छह लाेगाें से 26 लाख रुपये की ठगी केे मुख्य आरोपित डा. सोमेश राजवर्धन उर्फ सोमेश कुमार को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया।

    पुलिस ने आरोपित को मध्यप्रदेश के ओरछा थानाक्षेत्र के निवाडी से गिरफ्तार किया। आठ जनवरी को मुख्य आरोपित समेत पांच लोगों के खिलाफ पुलिस आयुक्त के निर्देश पर मुकदमा दर्ज किया गया था।

    गोविंदनगर थाने के अतिरिक्त निरीक्षक अभय सिंह के मुताबिक एफ ब्लाक गोविंदनगर के रहने वाले राजेंद्र सिंह नंदा ने मुख्य आरोपित उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के मजरा बक्स निवासी डा. सोमेश राजवर्धन, हंडिया के किशोर तारा गांव निवासी शिव शंकर यादव, संचित त्यागी, सचिन कुमार त्यागी और खुशबू कम्बोज के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया था।

    आरोप है कि शिव शंकर ने गुरूग्राम की मेडी टेस्टी हेल्थ कांसेप्ट लिमिटेड कंपनी में निवेश करके मोटा मुनाफा कमाने का लालच देकर फंसाया। उन्हें विश्वास दिलाने के लिए देश की नामाचीन कंपनियों के निवेश के फर्जी दस्तावेज भी दिखाए। इससे उनके जाल में फंस गए।

    इसके बाद सिक्योरिटी के नाम पर छह लोगों से अलग-अलग करके करीब 26 लाख रुपये हड़पने के बाद 31 अक्टूबर 2020 डायरेक्टर डा. सोमेश राजवर्धन ने कारोबार बंद कर दिया। उन्हें सिक्योरिटी और लाभांश की चेक भी थमा दी गई। कहा, वह चेक खाते में न लगाएं। जल्द ही उन्हें रुपये वापस कर दिए जाएंगे।

    काफी समय बीतने के बाद रुपये वापस मांगे तो टालमटोल करना शुरू कर दिया। उनके बारे में जानकारी की गई तो पता चला कि आरोपित डा. सोमेश, शिव शंकर, संचित, सचिन और खुशबू अलग-अलग कंपनियां बनाकर लोगों को निवेश के नाम पर ठगी का शिकार बनाते है।

    आरोपित के खिलाफ गाजियाबाद में मुकदमा दर्ज है। निरीक्षक अभय सिंह ने बताया कि मुख्य आरोपित को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। मामले में अन्य फरार आरोपितों की तलाश की जा रही है।