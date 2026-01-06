कानपुर में लिव-इन पार्टनर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, युवती पर हत्या का लगा आरोप
कानपुर के हनुमंत विहार में लिव-इन में रह रहे 35 वर्षीय छुट्टन प्रसाद सविता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मूल रूप से बांदा के रहने वाले छुट्टन ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, कानपुर। हनुमंत विहार खाड़ेपुर में लिवइन में रह रहे 35 वर्षीय छुट्टन प्रसाद सविता की रविवार को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। वह मूल रूप से बांदा के पैलानी के रहने वाले थे।
तीन साल पहले पत्नी पूनम की मौत के बाद वह यहां एक युवती के साथ लिवइन में रहकर हलवाई का काम करने लगे थे।
छुट्टन के जवाहर नगर स्थित ननिहाल में रहने वाले उनके बहनोई गणेश और बड़े भाई अभिलाष ने बताया कि रविवार रात युवती ने उन्हें छुट्टन की तबीयत बिगड़ने की जानकारी दी।
स्वजन ने युवती पर हत्या का आरोप लगाया है। हनुमंत विहार थाना प्रभारी राजीव कुमार सिंह ने बताया कि स्वजन ने कोई तहरीर नहीं दी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण स्पष्ट न होने पर विसरा जांच के लिए सुरक्षित रखा गया है।
