कानपुर में मकान के नीचे बनी शराब की दुकान में लगी आग, बड़ा हादसा टला

जागरण संवाददाता, कानपुर। पनकी रतनपुर में सोमवार तड़के एक मकान के नीचे बनी शराब की दुकान में आग लगने से अफरातफरी मच गई। अग्निशमन विभाग के मिनी कंट्रोल रूम को आग लगने की सूचना मिली।

शुरुआती सूचना में मकान के अंदर कुछ लोगों के फंसे होने की आशंका भी जताई गई थी। इसे गंभीरता से लेते हुए पनकी और फजलगंज फायर स्टेशन से दमकल की गाड़ियां मौके पर भेजी गईं। दमकल के जवानों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।