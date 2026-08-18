कानपुर में मजदूर ने बेकरी के बाहर फ्रिज से लगाई फांसी, सीसीटीवी में कैद हुई घटना

जागरण संवाददाता, कानपुर। बजरिया के कर्नलगंज इलाके में बंद बेकरी की दुकान के बाहर रखी फ्रिज से रविवार दोपहर एक मजदूर ने फंदा लगाकर जान दे दी। देर शाम को लोगों ने शव देखा तो पुलिस को जानकारी दी। दुकान के बाहर लगे कैमरे में वह अंगौछे से अपना गला कसते हुए भी दिखा।

मूलरूप से रायबरेली के लालगंज निवासी 50 वर्षीय मुस्तफा आलम उर्फ बिन्नू करीब 15 सालों से बजरिया क्षेत्र में फुटपाथ पर रहकर मजदूरी करते थे। रविवार रात बजरिया थाने से 300 मीटर की दूर कर्नलगंज के रविशंकर जायसवाल की रविवार को बंद बेकरी की दुकान के बाहर ऊंचाई पर रखे फ्रीज के कुंडे से मुस्तफा ने अंगौछे से फंदा लगा लिया।

देर शाम इलाकाई लोगों ने मुस्तफा को फंदे से लटकता देख बजरिया पुलिस को जानकारी दी। उनकी पैंट की जेब से रक डायरी मिली, जिसमे लिखे नंबरों पर काल की तो वह नंबर उनके भांजे उन्नाव निवासी तनवीर का निकला। उन्होंने मुस्तफा की पहचान की।