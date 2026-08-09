कानपुर में वार्ड नं. 100 की सोई किस्मत... 70 हजार जनता जूझ रही जलभराव, गंदगी, अतिक्रमण से

दैनिक जागरण के जागरण आपके द्वार के तहत लोगों ने शिविर में लोगों ने ध्वस्त ड्रेनेज सिस्मट, फैली गंदगी और अतिक्रमण की शिकायत की। सीवर व पेयजल लाइन पड़े क्षेत्र में 60 साल से ज्यादा हो गए है। जर्जर लाइन होने और जलभराव होने के कारण दूषित जलापूर्ति हो रही है। पीने के पानी के लिए लोगों को जूझना पड़ता है। सीवर लाइन कई जग चोक हो गई है। शौचालय जर्जर है। इनको ठीक कराया जाए। बरातशाला में लोगों ने कब्जा कर रखा है। महापौर के निर्देश पर कब्जे हटाए गए थे लेकिन अभी तक बरातशाला चालू नहीं हो पाई है। दो वाटर एटीएम बनाए जाए। रामेश्रवर मंदिर के पास फुटपाथ टूटा है और सड़क नीचे होने के कारण जरा सी बरसात में ही जलभराव हो जाता है। इसको ठीक कराया जाए। इसके अलावा क्षेत्र में अतिक्रमण हटाया जाए। गिरीश बाजपेई, क्षेत्रीय पार्षद

दैनिक जागरण के जागरण आपके द्वार में लोगों ने पीने के पानी की किल्लत के बारे में बताया है उसके लिए पार्षद और अफसरों को निर्देश दिए है कि जगह चिह्नित करके लगवाया जाए। बंद लाइटों को लगवाने के साथ ही बेसहारा जानवरों को पकड़ने के भी निर्देश दिए है। जर्जर पेयजल व सीवर लाइन बदली जाएग। साथ ही नालियों व नालों से अतिक्रमण हटाया जाएगा ताकि जल निकासी हो सके। अफसरों को शिविर में निर्देश दिए कि जनता की एक-एक शिकायत का निस्तारण समय पर किया जाए। इसको लेकर वार्ड के अफसरों के साथ अगले हफ्ते बैठक करेंगी। जो शिकायत नगर निगम व जलकल से जुड़ी न हीं है वह दूसरे विभागों को भेज दिया जाए। -प्रमिला पांडेय महापौर

क्षेत्र की अधिकांश नालियां चोक हैं। सफाई न होने से बारिश का पानी सड़कों पर जमा हो जाता है। कई जगहों पर जलनिकासी की व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। घरों के आसपास पानी भरने से लोगों को आने-जाने में परेशानी होती है। नगर निगम को कई बार समस्या से अवगत कराया गया, लेकिन अब तक स्थायी समाधान नहीं हुआ।

-शरद कुमार, प्राइवेट नौकरी, बाबूपुरवा कालोनी



क्षेत्र में जगह-जगह गंदगी का ढेर लगा है। सड़कों पर कई दिनों से पानी जमा होने के कारण दुर्गंध उठ रही है। गंदगी और बदबू के चलते सांस लेना तक दुश्वार हो गया है। बारिश के बाद स्थिति और गंभीर हो जाती है। सफाई व्यवस्था दुरुस्त कराने के लिए जिम्मेदारों से कई बार शिकायत की जा चुकी है।

-चंद्रभान दुबे, टेंट हाउस कारोबारी, एच-टू ब्लाक किदवई नगर

शौचालय होने के बावजूद अलग से मूत्रालय बना दिया गया है। इसकी नियमित सफाई न होने से आसपास गंदगी और दुर्गंध का माहौल बना रहता है। लोगों का घरों में रहना तक मुश्किल हो गया है। सफाई व्यवस्था बेहतर कराने के लिए जिम्मेदार विभाग को कई बार अवगत कराया गया, लेकिन समस्या जस की तस बनी है।

-रतन गिरी, किराना कारोबारी, एच-टू ब्लाक किदवई नगर



सड़कों पर ऊंची-नीची इंटरलाकिंग होने से बारिश का पानी आसानी से नहीं निकल पाता है। कई स्थानों पर पानी जमा होने से लोगों को आवागमन में परेशानी होती है। जलभराव के कारण सड़कें भी खराब हो रही हैं। सड़क की इंटरलाकिंग दुरुस्त कराकर जलनिकासी की व्यवस्था में सुधार कराया जाए।

-चंद्रशेखर पांडेय, कारोबारी, साइड नंबर वन किदवई नगर



लोगों के घरों तक गंदे पानी की सप्लाई हो रही है। पानी में दुर्गंध और गंदगी होने के कारण लोग परेशान हैं। कई बार जिम्मेदार अधिकारियों से शिकायत की गई, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। दूषित पानी की आपूर्ति से लोगों को पेयजल के लिए दूसरे साधनों पर निर्भर रहना पड़ रहा है।

-आशीष मल्होत्रा, क्लर्क डीएवी डिग्री कालेज, साइड नंबर वन किदवई नगर



बारिश होते ही क्षेत्र में जलभराव की समस्या खड़ी हो जाती है। सड़कों और गलियों में पानी भरने से लोगों को आवागमन में परेशानी होती है। वहीं कई स्ट्रीट लाइटें खराब पड़ी हैं। रात के समय जलभराव वाले स्थानों पर अंधेरा होने से हादसे का खतरा बना रहता है। जिम्मेदारों को समस्या का जल्द समाधान करना चाहिए।

-प्रवीन गुप्ता, मेडिकल कर्मी, डी ब्लाक किदवई नगर



क्षेत्र की गलियों तक में नालियां चोक पड़ी हैं। इसके अलावा होटल संचालक भी नालियों में कूड़ा डालकर समस्या बढ़ा रहे हैं। कूड़ा जमा होने से पानी की निकासी नहीं हो पाती और बारिश में सड़कें जलमग्न हो जाती हैं। कई बार शिकायत के बावजूद नालियों की नियमित सफाई और कूड़ा निस्तारण की व्यवस्था नहीं सुधारी गई।

-संस्कार गुप्ता, कपड़ा कारोबारी, एफ ब्लाक किदवई नगर



जलभराव की समस्या कोई नई नहीं है। यह समस्या वर्षों से चली आ रही है, लेकिन आज तक इसका स्थायी समाधान नहीं हो सका। बारिश के दौरान सड़कें और गलियां पानी से भर जाती हैं। लोगों की परेशानी बढ़ने पर जिम्मेदार केवल आश्वासन देकर मामले को टाल देते हैं। स्थायी जलनिकासी व्यवस्था की जरूरत है।

-अनिल कुमार श्रीवास्तव, अधिवक्ता, बाबूपुरवा कालोनी