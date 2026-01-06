कानपुर में अतिक्रमण पर बड़ी कार्रवाई, केशवपुरम में सात पर लगा चार लाख रुपये का जुर्माना

इसका असर भी दिखा और कार्रवाई के बाद गेस्ट हाउस वालों व अन्य दुकानदारों ने फुटपाथ से कब्जा हटा लिया, लेकिन एक जोन को छोड़कर नगर निगम के बाकी पांच जोनों पर कोई असर नहीं पड़ा है। फुटपाथ पर कब्जा है और मलबा सड़क तक फैला है। इसके चलते रोज लोगों को जाम से जूझना पड़ता है।

जागरण संवाददाता, कानपुर। केशवपुरम् में गेस्ट हाउस वाले फुटपाथ के साथ सड़क पर कब्जा कर पार्किंग बनाए थे। इसके चलते रोज जाम लगता था। पहली बार सात अतिक्रमणकारियों पर चार लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया।

जोन छह के अधिशासी अभियंता आरके सिंह ने पिछले दिनों केशवपुरम में सात लोगों पर कार्रवाई करके चार लाख रुपये जुर्माना वसूला। साथ ही टीम रोज निरीक्षण भी करती है।

इसका असर यह है कि आसपास के कब्जे हटने लगे हैं। वहीं, हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी नगर निगम अफसरों की सुस्त चाल के चलते अतिक्रमणकारी कब्जा किए हैं।

प्रमुख बाजारों की सड़कें तक अतिक्रमणकारियों से खाली नहीं कराई गई है। पीरोड, गुमटी नंबर पांच, सीसामऊ, चावला मार्केट गोविंदनगर, बेकनगंज, लालबंगला, मेस्टनरोड, मूलगंज, दलेलपुरवा समेत कई बाजारों में अतिक्रमण के कारण लोगों का जाना मुश्किल है।

गेस्ट हाउस, रेस्टोरेंट व नर्सिंगहोम वालों ने फुटपाथ के साथ ही सड़क घेर रखी है। बड़े दुकानदारों ने फुटपाथ को शोरूम बना रखा है। 80 फीट रोड में कई गेस्ट हाउस ने फुटपाथ कब्जा कर लिया है। एक होटल वाले ने फुटपाथ पर पिलर बना दिया है। इन जोनों के अधिशासी अभियंताओं को जनता का दर्द नजर नहीं आ रहा है और नगर आयुक्त के आदेश को भी रद्दी की टोकरी में डाल दिया है।