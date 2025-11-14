कानपुर में आभूषण की दुकान से 33 लाख की चोरी का आरोपी मुठभेड़ में घायल, पैर में लगी गोली

जागरण संवाददाता, कानपुर। महाराजपुर में पिछले दिनों ओम ज्वैलर्स से चोरों ने 33 लाख के जेवर चोरी की बड़ी घटना को अंजाम दिया था। गुरुवार तड़के सुनहला चौकी क्षेत्र में महुआ गांव मोड़ के पास पुलिस की चोरी के एक आरोपित से मुठभेड़ हो गई।

पुलिस की गोली से आरोपित घायल हो गया। उसे गिरफ्तार कर लिया गया जबकि साथी बाइक से फरार हो गया। आरोपित की निशानदेही पर चोरी का माल खरीदने वाले सर्राफ व बिकवाने वाले को भी आरोपित के साथ जेल भेजा गया है।

महाराजपुर कस्बे में हाईवे किनारे स्थित भोलेंद्र वर्मा की आभूषण दुकान से बीती एक नवंबर को तड़के नकाबपोश बाइक सवार चोरों ने 32 लाख से अधिक कीमत के जेवर व 65 हजार की नकदी चुराई थी। दुकान में लगे सीसी कैमरों में तीन चोर कैद हुए थे।

क्राइम ब्रांच, सर्विलांस समेत पुलिस की 10 टीमें घटना के राजफाश में लगी थीं। बुधवार देर रात पुलिस को महुआ गांव मोड़ से आगे दो संदिग्ध युवक बाइक से जाते दिखे। पुलिस ने रुकने को आवाज दी तो पीछे बैठे युवक ने पुलिस पर फायरिंग कर दी।

जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली आरोपित के पैर में लगी और वह घायल होकर गिर पड़ा। पूछताछ में उसने अपना नाम उन्नाव के गंगाघाट थाना अंतर्गत इकलाख नगर पीपलखेड़ा जामुन वाली गली निवासी 22 वर्षीय गुलफाम खान बताया। उसने अपने दो साथियों हरवंश मोहाल निवासी 31 वर्षीय सत्यम सिंह वर्मा व बी ब्लाक खपरा मोहाल कैंट निवासी 21 वर्षीय अमान के बारे में जानकारी दी। सत्यम चोरी का माल खरीदता था जबकि अमान बिकवाता था। पुलिस ने सत्यम व अमान को देर रात सीओडी पुल से पकड़ा।

घटनास्थल से फरार हुए उन्नाव गंगाघाट निवासी अरशद की तलाश की जा रही है। गुलफाम के पास से 315 बोर का तमंचा, एक कारतूस व एक खोखा मिला है। कुछ जेवरों की बरामदगी हुई है। महाराजपुर थाना प्रभारी राजेश कुमार ने बताया कि गुलफाम पहले भी जेल जा चुका है।