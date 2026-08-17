IRS राघव ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया कानपुर का नाम, हेग में साझा करेंगे वित्तीय जांच का अनुभव

रितेश द्विवेदी, कानपुर। नबावगंज-आजाद नगर निवासी कारोबारी संजय गुप्ता के परिवार के लिए सोमवार का दिन गर्व और खुशी से भरा रहा। परिवार के इकलौते बेटे राघव गुप्ता ने अपनी प्रतिभा, मेहनत और लगन से न केवल परिवार, बल्कि कानपुर का नाम भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है।

2012 बैच के भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) अधिकारी राघव गुप्ता को नीदरलैंड्स के हेग स्थित अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (आईसीसी) के अभियोजक कार्यालय की ओर से हवाला प्रणालियों और जटिल वित्तीय जांचों पर विशेषज्ञ के रूप में बोलने के लिए आमंत्रित किया गया है। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम पांच अक्टूबर 2026 को आईसीसी मुख्यालय में आयोजित होगा, जिसमें वह अधिकारियों को जांच के गुर सिखाएंगे।

राघव को मिली इस उपलब्धि की खबर जैसे ही परिवार तक पहुंची, मां नीता गुप्ता और बहन रसिका गुप्ता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पिता संजय गुप्ता की आंखों में बेटे की सफलता पर गर्व साफ झलक रहा था। उनके लिए यह उपलब्धि केवल बेटे के करियर की सफलता नहीं, बल्कि वर्षों पहले देखे गए उस सपने के पूरा होने जैसी है, जिसमें उन्होंने राघव को देश की बड़ी सेवा में जाने का सपना देखा था।

नवाबगंज स्थित आवास पर आईआरएस राघव गुप्ता के पिता संजय गुप्ता, बहन रसिका गुप्ता, मां नीता गुप्ता। जागरण बचपन से किताबों और पढ़ाई से रहा गहरा नाता संजय गुप्ता बताते हैं कि राघव बचपन से ही पढ़ाई में बेहद तेज थे। पढ़ने के प्रति उनका जुनून ऐसा था कि किताबों के लिए उन्होंने घर में अलग कमरा बनवा रखा था। आज भी वह कमरा उनकी पढ़ने की आदत और लगन की याद दिलाता है। पिता बताते हैं कि राघव पढ़ाई के साथ-साथ नई चीजों को जानने और समझने में हमेशा आगे रहते थे।

यूपीएससी में 102वीं रैंक हासिल की थी राघव ने वर्ष 1992 से 2005 तक कैंट स्थित सेठ आनंदराम जैपुरिया स्कूल से इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई की। इंटर के बाद वह दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कालेज में दाखिला लिया और विज्ञान से स्नातक की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद उन्होंने संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा में सफलता हासिल की। वर्ष 2011 की परीक्षा में दी, इसके बाद 2012 में आए परिणाम में उन्हें 102 वीं रैंक प्राप्त की।

आईएएस और आईपीएस का विकल्प छोड़ चुनी राजस्व सेवा राघव के सामने सिविल सेवा में कई विकल्प थे। उन्होंने बताया कि उनके पास आईएएस,आईएफएस और आईपीएस सेवाओं को चुनने का उनके पास अवसर था, लेकिन उन्होंने भारतीय राजस्व सेवा को चुना। नागपुर स्थित राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमी में 16 माह के प्रशिक्षण के बाद उनकी पहली पोस्टिंग मुंबई में हुई। वहां उन्होंने आकलन, जांच और अन्य महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां पांच साल तक संभालीं। इसके बाद वर्ष 2019 में उन्हें कानपुर में आयकर विभाग (जांच) में उप निदेशक के रूप में तैनाती मिली। कानपुर में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने बेनामी लेनदेन, काले धन से संबंधित वित्तीय मामलों से जुड़े कई मामलों की जांच की। उनके कार्यकाल से जुड़े मामलों में बांदा की विशेष जांच भी चर्चा में रही।



कानपुर से दिल्ली और फिर अंतरराष्ट्रीय पहचान जून 2022 में राघव गुप्ता केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर गृह मंत्रालय में उप सचिव के रूप में जिम्मेदारी संभाली। जनवरी 2026 में उनके पद को निदेशक के रूप में पुनर्गठित किया गया और उनका कार्यकाल 31 मई 2027 तक निर्धारित किया गया। वित्तीय अपराध, अंतरराष्ट्रीय कराधान और जटिल वित्तीय जांच के क्षेत्र में उनके अनुभव ने उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान दिलाई। उन्होंने बताया कि सबसे पहले उन्हें वर्ष 2021 में वह इंटरनेशनल टैक्स क्राइम अकादमी के वित्तीय जांच प्रशिक्षण कार्यक्रम में 56 देशों के अधिकारियों में किया गया। वह एकमात्र भारतीय अधिकारी रहे थे, जो ओईसीडीअकादमी के प्रशिक्षकों के विशेषज्ञ पैनल में शामिल होने वाले पहले भारतीय अधिकारी बने। जिसके बाद वह प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए साउथ अफ्रीका गए और अंतरराष्ट्रीय अधिकारियों को स्वामित्व, अंतरराष्ट्रीय सहयोग और वित्तीय अपराध की जांच जैसे विषयों पर प्रशिक्षण दिया। उनकी इसी अनुभव के आधार पर अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के अधिकारियों ने अपने अनुभव साझा करने के लिए आमंत्रित किया।



किताबों से लेकर जंगलों में फोटोग्राफी का शौक राघव की पहचान केवल एक कुशल अधिकारी के रूप में ही नहीं है। उन्हें वन्यजीव फोटोग्राफी का भी खासा शौक है। पिता संजय गुप्ता ने बताया कि जांच संबंधी जिम्मेदारियों के बीच भी उन्होंने प्रकृति और वन्यजीवों के लिए समय निकालते हैं। उनकी वन्यजीव संरक्षण फोटोग्राफी को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिली चुकी है।



बेटे की सफलता पर पिता को गर्व पिता संजय गुप्ता कहते हैं कि राघव की सफलता में परिवार के साथ-साथ उनके बाबा स्वर्गीय भारत भूषण गुप्ता की प्रेरणा की भी बड़ी भूमिका रही। उन्होंने ही राघव को सिविल सेवा की तैयारी के लिए प्रेरित किया था। आज वह इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन परिवार को लगता है कि यदि वह आज होते तो अपने पोते की इस उपलब्धि पर सबसे अधिक खुश होते। मां नीता गुप्ता और बहन रसिका गुप्ता के लिए भी राघव की यह उपलब्धि भावुक कर देने वाली है। परिवार के इकलौते बेटे ने जिस तरह देश की सेवा करते हुए अंतरराष्ट्रीय पहचान बनाई है, वह उनके लिए किसी पुरस्कार से कम नहीं।