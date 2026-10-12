कानपुर में 15 इंटर कॉलेजों में बनेंगी व्यावसायिक लैब, नौवीं से 12वीं तक के छात्र सीखेंगे हुनर

जागरण संवाददाता, कानपुर। उद्योगों में हुनरमंद युवाओं की मांग है। इसे दृष्टिगत रखते हुए माध्यमिक शिक्षा विभाग ने नौ से 12वीं तक के विद्यार्थियों में हुनर निखारने की पहल की गई है। माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत जिले के 15 इंटर कॉलेज में व्यावसायिक लैब स्थापित होंगी। इनमें पांच राजकीय और 10 एडेड माध्यमिक कॉलेज शामिल हैं।

विभाग ने इसके लिए 75 लाख रुपये का बजट आवंटित कर दिया है। जल्द टेंडर प्रक्रिया पूरी कर लैब के लिए उपकरणों की खरीद होगी। विभाग का उद्देश्य कक्षा नौ से 12 तक के छात्रों को पढ़ाई के साथ रोजगारपरक बनाना है।

इन लैब में इलेक्ट्रॉनिक एंड हार्डवेयर, रिटेल, मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी और आईटी सेक्टर की मांग के अनुसार प्रशिक्षण दिया जाएगा। इंडस्ट्री की जरूरत के हिसाब से छात्रों में प्रोफेशनल स्किल विकसित होगी, जिससे 12वीं के बाद उन्हें रोजगार में मदद मिलेगी।

राजकीय हाईस्कूल, रायगोपालपुर में इलेक्ट्रॉनिक एंड हार्डवेयर व रिटेल, राजकीय हाईस्कूल बैकुंठपुर में रिटेल स्टोर्स आपरेशंस व आईटी, राजकीय हाईस्कूल में मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिपप एंड प्राेफेशनल स्किल्स व रिटेल, राजकीय हाईस्कूल में टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी व आईटी, राजकीय हाईस्कूल, ककरहिया में आईटी व रिटेल कोर्स आवंटित किया गया है।

एडेड श्रेणी में हलीम मुस्लिम इंटर कॉलेज, बीएनएसडी इंटर कॉलेज, रामसहाय बैरी इंटर कॉलेज, बीपीएमजी इंटर कॉलेज, एसएन सेन बालिका विद्यालय इंटर कॉलेज, सिद्दीक फैज ए आम इंटर कॉलेज, एसएनएसडी इंटर कॉलेज सरसौल, केवीएम इंटर कॉलेज, क्राइस्ट चर्च इंटर कॉलेज व बिल्हौर इंटर कॉलेज में आईटी व रिटेल कोर्स आवंटित किया गया है।

जिला विद्यालय निरीक्षक प्रवीण कुमार तिवारी ने बताया कि योजना में पांच राजकीय और 10 एडेड माध्यमिक कॉलेज को शामिल किया गया है। जल्द टेंडर प्रक्रिया पूरी कर लैब के लिए आधुनिक उपकरण खरीदे जाएंगे। दिसंबर तक लैब को क्रियाशील करने का लक्ष्य है।