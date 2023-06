कानपुर: 5 दिन बाद खत्म हुई IT रेड, 150 अधिकारियों ने खोज निकाला 650 करोड़ का हेरफेर; 100 करोड़ की टैक्स चोरी

Kanpur IT Raid News सराफा कारोबारियों के यहां छापेमारी के पांचवें दिन आयकर विभाग की टीमों को बड़ी सफलता मिली। आयकर विभाग ने पाया कि लखनऊ की अस्तित्वहीन फर्मों से सराफा कारोबारियों के पास हर वर्ष 1200 करोड़ रुपये आ रहे थे। छापे के पांचवें दिन सोमवार को बिरहाना रोड स्थित राधामोहन ज्वैल्स एंड लिमिटेड के शोरूम और घर को छोड़कर बाकी 15 जगह कार्रवाई खत्म हो गई।

कानपुर: 5 दिन बाद खत्म हुई IT रेड, 150 अधिकारियों ने खोज निकाला 650 करोड़ का हेरफेर

जागरण संवाददाता, कानपुर : सराफा कारोबारियों के यहां छापेमारी के पांचवें दिन आयकर विभाग की टीमों को बड़ी सफलता मिली। आयकर विभाग ने पाया कि लखनऊ की अस्तित्वहीन फर्मों से सराफा कारोबारियों के पास हर वर्ष 1200 करोड़ रुपये आ रहे थे। छापे के पांचवें दिन सोमवार को बिरहाना रोड स्थित राधामोहन ज्वैल्स एंड लिमिटेड के शोरूम और घर को छोड़कर बाकी 15 जगह कार्रवाई खत्म हो गई। हालांकि देर रात टीम नयागंज स्थित सराफा कारोबारी के यहां फिर पहुंच गई। 650 करोड़ का बोगस लेन-देन अब तक की कार्रवाई में 650 करोड़ रुपये का बोगस लेन-देन पकड़ा जा चुका है। इसके अलावा 100 करोड़ रुपये की कर चोरी पकड़ी गई है और आठ करोड़ रुपये की नकदी है व आठ करोड़ रुपये के जेवर सीज किए हैं। आयकर अधिकारियों ने गुरुवार को बिरहाना रोड स्थित रामनाथ ज्वैल्स एंड लिमिटेड, चौक सराफा स्थित रामनाथ पुरुषोत्तम दास ज्वैलर्स, नयागंज स्थित मोनिका ज्वैलरी, द्वारिका प्रसाद महादेव प्रसाद ज्वैलर्स और एमराल्ड गार्डन हाउसिंग के प्रमोटर के यहां छापे मारे थे। लखनऊ की फर्मों से आ रहा 1200 करोड़ अधिकारियों के मुताबिक बिरहाना रोड और चौक के कारोबारी के पास लखनऊ की तीन फर्मों से हर वर्ष 1200 करोड़ रुपये आ रहा था। जांच में तीनों फर्मों का अस्तित्व ही नहीं मिला। यह राशि अलग-अलग माध्यम से घुमाकर लाई जा रही थी। वहीं दूसरी ओर सोमवार को भी 400 करोड़ रुपये के बोगस लेन-देन और पकड़े गए, एक दिन पहले टीमों ने 250 करोड़ रुपये का खेल पकड़ा था। बड़े औद्योगिक घराने से भी होता था कारोबारी का लेन-देन आयकर अधिकारियों ने छापेमारी के दौरान एक औद्योगिक घराने से भी बड़े सराफा कारोबारी के लेन-देन के संबंध पकड़े हैं। इसके अलावा आधा दर्जन हार्ड डिस्क मिलीं जिनमें करीब दो दर्जन कारोबारियों से उनके लेन-देन की जानकारी मिली है। आयकर अधिकारियों ने अहमदाबाद, चेन्नई और मुंबई में भी छापे मारे। यहां बिरहाना रोड के सराफा कारोबारी के बेटे के कार्यालय हैं।

