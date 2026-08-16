Language
jagran animated logo
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें
News

Kanpur Important Contacts: समस्या का तत्काल समाधान, यहां करें शिकायत, हेल्पलाइन नंबर, और अधिकारियों के मोबाइल नंबर की सूची

By Gaurav Dixit Edited By: Anurag Shukla
Updated: Sun, 16 Aug 2026 10:54 PM (IST)

कानपुर में आम लोगों की सुविधा के लिए प्रशासनिक अधिकारियों और विभिन्न विभागों के संपर्क नंबर व ईमेल जारी किए गए हैं। यह सूची समस्याओं, शिकायतों या जरूरी जानकारी के लिए सीधे संबंधित अधिकारी या विभाग से संपर्क करने में सहायक होगी।

ये फोटो एआई जनरेटेड है।

ये फोटो एआई जनरेटेड है।

HighLights

  1. कानपुर के महत्वपूर्ण अधिकारियों और विभागों के संपर्क नंबर उपलब्ध।

  2. समस्याओं, शिकायतों के लिए सीधे संबंधित विभाग से संपर्क करें।

  3. नगर निगम, पुलिस, अस्पताल, चिड़ियाघर के हेल्पलाइन नंबर शामिल।

जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर शहर में आम लोगों की सुविधा के लिए प्रशासनिक अधिकारियों और विभिन्न विभागों के संपर्क नंबर व ईमेल की जानकारी उपयोगी साबित हो सकती है। किसी समस्या, शिकायत या जरूरी जानकारी के लिए संबंधित अधिकारी या विभाग से सीधे संपर्क किया जा सकता है। मंडलायुक्त और जिलाधिकारी कार्यालय से लेकर पुलिस विभाग, विकास विभाग, नगर निगम और जलकल तक के महत्वपूर्ण संपर्क इस सूची में शामिल हैं। नगर निगम से जुड़ी शिकायतों के लिए कंट्रोल रूम के फोन और वाट्सएप नंबर दिए गए हैं, जबकि बंद स्ट्रीट लाइट की शिकायत के लिए टोलफ्री नंबर उपलब्ध है।

इसके अलावा एलएलआर और उर्सुला अस्पताल, वन विभाग, विधिक माप विज्ञान विभाग, कानपुर चिड़ियाघर और बीएसएनएल के संपर्क भी दिए गए हैं। अधिकारियों के मोबाइल नंबर और ईमेल के साथ विभागवार हेल्पलाइन नंबर होने से नागरिकों को सही स्थान पर अपनी समस्या पहुंचाने में आसानी होगी। जरूरत के समय इस संपर्क सूची को सुरक्षित रखकर उपयोग किया जा सकता है।

 

अधिकारी/विभाग नाम फोन/मोबाइल नंबर ईमेल
मंडलायुक्त, कानपुर मंडल के. विजयेन्द्र पांडियन, आइएएस 0512-2304304, 0512-2304480 commkap@nic.in
जिलाधिकारी, कानपुर नगर जितेन्द्र प्रताप सिंह, आइएएस 9454417554 dmkap@nic.in
पुलिस आयुक्त रघुबीर लाल 9454400285 com-pol.kn@up.gov.in
एडीजी कानपुर जोन अनुपम कुलश्रेष्ठ 9454400142
डीआइजी कानपुर रेंज यमुना प्रसाद 9454400211 digrknr@nic.in
मुख्य विकास अधिकारी अभिनव जे. जैन, आइएएस 9454418877 cdokap@nic.in
नगर आयुक्त अर्पित उपाध्याय 8601811111 mckanpur@yahoo.com
महापौर प्रमिला पांडेय 8601801010 mayor.kanpur-up@gov.in
जलकल महाप्रबंधक आनंद त्रिपाठी 9235553815
नगर निगम कंट्रोल रूम 0512-2526004, 0512-2526005
व्हाट्सएप: 8601801104
बंद लाइटों की शिकायत टोलफ्री: 18001801470
जलकल 9235553826, 9235553827
एलएलआर अस्पताल 8887311393
उर्सुला अस्पताल 0512-2311144
वन विभाग 7839435038
विधिक माप विज्ञान विभाग हेल्पलाइन: 1800114000
चिड़ियाघर 8765974100, 8765974101 kanpurzoo@gmail.com
बीएसएनएल टोल फ्री: 18004444
0512-2361414
 
 