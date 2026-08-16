Kanpur Important Contacts: समस्या का तत्काल समाधान, यहां करें शिकायत, हेल्पलाइन नंबर, और अधिकारियों के मोबाइल नंबर की सूची

जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर शहर में आम लोगों की सुविधा के लिए प्रशासनिक अधिकारियों और विभिन्न विभागों के संपर्क नंबर व ईमेल की जानकारी उपयोगी साबित हो सकती है। किसी समस्या, शिकायत या जरूरी जानकारी के लिए संबंधित अधिकारी या विभाग से सीधे संपर्क किया जा सकता है। मंडलायुक्त और जिलाधिकारी कार्यालय से लेकर पुलिस विभाग, विकास विभाग, नगर निगम और जलकल तक के महत्वपूर्ण संपर्क इस सूची में शामिल हैं। नगर निगम से जुड़ी शिकायतों के लिए कंट्रोल रूम के फोन और वाट्सएप नंबर दिए गए हैं, जबकि बंद स्ट्रीट लाइट की शिकायत के लिए टोलफ्री नंबर उपलब्ध है।

इसके अलावा एलएलआर और उर्सुला अस्पताल, वन विभाग, विधिक माप विज्ञान विभाग, कानपुर चिड़ियाघर और बीएसएनएल के संपर्क भी दिए गए हैं। अधिकारियों के मोबाइल नंबर और ईमेल के साथ विभागवार हेल्पलाइन नंबर होने से नागरिकों को सही स्थान पर अपनी समस्या पहुंचाने में आसानी होगी। जरूरत के समय इस संपर्क सूची को सुरक्षित रखकर उपयोग किया जा सकता है।