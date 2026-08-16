Kanpur Important Contacts: समस्या का तत्काल समाधान, यहां करें शिकायत, हेल्पलाइन नंबर, और अधिकारियों के मोबाइल नंबर की सूची
कानपुर में आम लोगों की सुविधा के लिए प्रशासनिक अधिकारियों और विभिन्न विभागों के संपर्क नंबर व ईमेल जारी किए गए हैं। यह सूची समस्याओं, शिकायतों या जरूरी जानकारी के लिए सीधे संबंधित अधिकारी या विभाग से संपर्क करने में सहायक होगी।
HighLights
कानपुर के महत्वपूर्ण अधिकारियों और विभागों के संपर्क नंबर उपलब्ध।
समस्याओं, शिकायतों के लिए सीधे संबंधित विभाग से संपर्क करें।
नगर निगम, पुलिस, अस्पताल, चिड़ियाघर के हेल्पलाइन नंबर शामिल।
जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर शहर में आम लोगों की सुविधा के लिए प्रशासनिक अधिकारियों और विभिन्न विभागों के संपर्क नंबर व ईमेल की जानकारी उपयोगी साबित हो सकती है। किसी समस्या, शिकायत या जरूरी जानकारी के लिए संबंधित अधिकारी या विभाग से सीधे संपर्क किया जा सकता है। मंडलायुक्त और जिलाधिकारी कार्यालय से लेकर पुलिस विभाग, विकास विभाग, नगर निगम और जलकल तक के महत्वपूर्ण संपर्क इस सूची में शामिल हैं। नगर निगम से जुड़ी शिकायतों के लिए कंट्रोल रूम के फोन और वाट्सएप नंबर दिए गए हैं, जबकि बंद स्ट्रीट लाइट की शिकायत के लिए टोलफ्री नंबर उपलब्ध है।
इसके अलावा एलएलआर और उर्सुला अस्पताल, वन विभाग, विधिक माप विज्ञान विभाग, कानपुर चिड़ियाघर और बीएसएनएल के संपर्क भी दिए गए हैं। अधिकारियों के मोबाइल नंबर और ईमेल के साथ विभागवार हेल्पलाइन नंबर होने से नागरिकों को सही स्थान पर अपनी समस्या पहुंचाने में आसानी होगी। जरूरत के समय इस संपर्क सूची को सुरक्षित रखकर उपयोग किया जा सकता है।
|अधिकारी/विभाग
|नाम
|फोन/मोबाइल नंबर
|ईमेल
|मंडलायुक्त, कानपुर मंडल
|के. विजयेन्द्र पांडियन, आइएएस
|0512-2304304, 0512-2304480
|commkap@nic.in
|जिलाधिकारी, कानपुर नगर
|जितेन्द्र प्रताप सिंह, आइएएस
|9454417554
|dmkap@nic.in
|पुलिस आयुक्त
|रघुबीर लाल
|9454400285
|com-pol.kn@up.gov.in
|एडीजी कानपुर जोन
|अनुपम कुलश्रेष्ठ
|9454400142
|—
|डीआइजी कानपुर रेंज
|यमुना प्रसाद
|9454400211
|digrknr@nic.in
|मुख्य विकास अधिकारी
|अभिनव जे. जैन, आइएएस
|9454418877
|cdokap@nic.in
|नगर आयुक्त
|अर्पित उपाध्याय
|8601811111
|mckanpur@yahoo.com
|महापौर
|प्रमिला पांडेय
|8601801010
|mayor.kanpur-up@gov.in
|जलकल महाप्रबंधक
|आनंद त्रिपाठी
|9235553815
|—
|नगर निगम कंट्रोल रूम
|—
|0512-2526004, 0512-2526005
व्हाट्सएप: 8601801104
|—
|बंद लाइटों की शिकायत
|—
|टोलफ्री: 18001801470
|—
|जलकल
|—
|9235553826, 9235553827
|—
|एलएलआर अस्पताल
|—
|8887311393
|—
|उर्सुला अस्पताल
|—
|0512-2311144
|—
|वन विभाग
|—
|7839435038
|—
|विधिक माप विज्ञान विभाग
|—
|हेल्पलाइन: 1800114000
|—
|चिड़ियाघर
|—
|8765974100, 8765974101
|kanpurzoo@gmail.com
|बीएसएनएल
|—
|टोल फ्री: 18004444
0512-2361414
|—