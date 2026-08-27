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कानपुर में 64 साल पुराना आइसीएआइ भवन टूटेगा, बनेगा तीन मंजिला आधुनिक परिसर

By Rahul Shrivastava Edited By: Sakshi Gupta
Updated: Thu, 27 Aug 2026 09:06 AM (IST)

कानपुर के सिविल लाइंस स्थित 64 साल पुराने आईसीएआई भवन को ध्वस्त कर तीन मंजिला आधुनिक परिसर बनाया जाएगा।

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  1. 64 साल पुराना आईसीएआई भवन ध्वस्त होगा।

  2. तीन मंजिला आधुनिक परिसर का निर्माण होगा।

  3. पार्किंग, लाइब्रेरी, ऑडिटोरियम जैसी सुविधाएं मिलेंगी।

जागरण संवाददाता, कानपुर। सिविल लाइंस स्थित इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आफ इंडिया (आइसीएआइ) का 64 साल पुराना भवन ध्वस्त कर वहां तीन मंजिला आधुनिक परिसर बनाया जाएगा।

25 अगस्त को दिल्ली के आर्किटेक्ट, एनबीसीसी अधिकारियों और आइसीएआइ पदाधिकारियों की सात घंटे चली बैठक में डिजाइन को अंतिम रूप दिया गया। करीब एक हजार वर्ग गज में बनने वाले परिसर के ग्राउंड फ्लोर पर पार्किंग होगी।

ऊपर की मंजिलों पर दो कक्षाएं, 60 से 70 छात्रों की क्षमता की लाइब्रेरी, 250 सीट का मल्टीपरपज आडिटोरियम, अध्यक्ष कार्यालय और लाउंज बनेगा।

नक्शा जल्द केडीए में दाखिल होगा और एनओसी मिलने पर निर्माण शुरू होगा। कानपुर सात राज्यों के सेंट्रल इंडिया रीजनल काउंसिल का मुख्यालय है, जहां 1962 में जमीन मिली थी और 1972 में कार्यालय शुरू हुआ था। लखनपुर में दूसरा भवन स्थित है।

भवन बहुत पुराना हो चुका है, इसलिए नया चार मंजिल का भवन बनाने का प्रस्ताव है। इसमें भूतल पर पार्किंग होगी और तीन मंजिल पर संस्था की गतिविधियों को संचालित किया जाएगा।
- सीए अंकुर गोयल, अध्यक्ष सेंट्रल इंडिया रीजनल काउंसिल आइसीएआइ