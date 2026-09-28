कानपुर में भारी बारिश से कच्चे मकान की दीवार गिरी, परिवार के 8 लोग मलबे में दबे; चार की हालत गंभीर

जागरण संवाददाता, कानपुर। सचेंडी के कैधा नयापुरवा गांव में लगातार हो रही बारिश के चलते सोमवार भोर पहर एक कच्चे मकान की दीवार भरभराकर गिर गई। हादसे में दीवार से ऊपर पड़े छप्पर के नीचे सो रहे परिवार के आठ लोग दीवार के मलबे में दब गए।

आनन फानन में ग्रामीणों ने मलवे को हटाकर सभी को सीएचसी भेजा। जहां डॉक्टरों ने चार लोगों की हालत गंभीर बताकर एलएलआर अस्पताल रेफर कर दिया है। कैधा नयापुरवा गांव निवासी मुन्ना सिंह अपनी पत्नी रमाकांती,बेटे दीपक ,शुभम ,रौनक,बेटी अंजली,रिंकी और पिंकी के साथ रहते हैं।उनका मकान कच्चा है,रविवार रात वह कोठरी से सटे छप्पर के नीचे परिवार के साथ सोए हुए थे।सोमवार भोर पहर करीब तीन बजे कोठरी की दीवार भरभराकर ढह गई।जिसके मलबे में वह परिवार समेत दब गए।