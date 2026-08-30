कानपुर के प्रमुख अस्पतालों में आज सोमवार 31 अगस्त को कौन से डॉक्टर रहेंगे उपलब्ध, यहां देखें ओपीडी सूची

जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर में सोमवार को सरकारी अस्पतालों की ओपीडी में विभिन्न रोगों के विशेषज्ञ मरीजों को परामर्श देंगे। एलएलआर अस्पताल में मेडिसिन, सर्जरी, हड्डी रोग, मनोरोग, ईएनटी, त्वचा, बाल रोग, दंत और नेत्र रोग विभाग में चिकित्सक उपलब्ध रहेंगे। जीएसवीएसएस पीजीआइ के सुपर स्पेशियलिटी ब्लाक में नेफ्रोलाजी, न्यूरोलाजी, न्यूरोसर्जरी, गैस्ट्रो मेडिसिन, इंडोक्राइनोलाजी, यूरोलाजी और पेन मेडिसिन की ओपीडी संचालित होगी।

उर्सुला अस्पताल में फिजिशियन, सर्जन, ईएनटी, नेत्र, आर्थोपेडिक, बाल रोग, त्वचा और मनोरोग विशेषज्ञ मरीज देखेंगे। हृदय रोग संस्थान में कार्डियोलाजी मेडिसिन और कार्डियक सर्जरी विभाग में विशेषज्ञ मौजूद रहेंगे। मुरारी लाल चेस्ट चिकित्सालय में चेस्ट रोग विशेषज्ञ तथा कांशीराम चिकित्सालय में बाल रोग, सर्जरी, नेत्र, ईएनटी और हड्डी रोग विभाग की ओपीडी चलेगी। अधिकांश विभागों में मरीजों को सुबह नौ बजे से दोपहर दो बजे तक चिकित्सकीय परामर्श मिलेगा।