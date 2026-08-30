कानपुर के प्रमुख अस्पतालों में आज सोमवार 31 अगस्त को कौन से डॉक्टर रहेंगे उपलब्ध, यहां देखें ओपीडी सूची
कानपुर के प्रमुख अस्पतालों में 31 अगस्त सोमवार को उपलब्ध डॉक्टरों की ओपीडी सूची जारी की गई है। इसमें जीएसवीएम, ...और पढ़ें
HighLights
कानपुर के प्रमुख अस्पतालों की ओपीडी सूची जारी
रविवार 30 अगस्त को उपलब्ध डॉक्टरों के नाम
सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक ओपीडी
जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर में सोमवार को सरकारी अस्पतालों की ओपीडी में विभिन्न रोगों के विशेषज्ञ मरीजों को परामर्श देंगे। एलएलआर अस्पताल में मेडिसिन, सर्जरी, हड्डी रोग, मनोरोग, ईएनटी, त्वचा, बाल रोग, दंत और नेत्र रोग विभाग में चिकित्सक उपलब्ध रहेंगे। जीएसवीएसएस पीजीआइ के सुपर स्पेशियलिटी ब्लाक में नेफ्रोलाजी, न्यूरोलाजी, न्यूरोसर्जरी, गैस्ट्रो मेडिसिन, इंडोक्राइनोलाजी, यूरोलाजी और पेन मेडिसिन की ओपीडी संचालित होगी।
उर्सुला अस्पताल में फिजिशियन, सर्जन, ईएनटी, नेत्र, आर्थोपेडिक, बाल रोग, त्वचा और मनोरोग विशेषज्ञ मरीज देखेंगे। हृदय रोग संस्थान में कार्डियोलाजी मेडिसिन और कार्डियक सर्जरी विभाग में विशेषज्ञ मौजूद रहेंगे। मुरारी लाल चेस्ट चिकित्सालय में चेस्ट रोग विशेषज्ञ तथा कांशीराम चिकित्सालय में बाल रोग, सर्जरी, नेत्र, ईएनटी और हड्डी रोग विभाग की ओपीडी चलेगी। अधिकांश विभागों में मरीजों को सुबह नौ बजे से दोपहर दो बजे तक चिकित्सकीय परामर्श मिलेगा।
एलएलआर अस्पताल
|विभाग
|डॉक्टर
|मेडिसिन
|डा. जेएस कुशवाहा, डा. विशाल कुमार गुप्ता, डा. आरके वर्मा
|सर्जरी
|डा. जीडी यादव, डा. विनय कुमार, डा. प्रियेश शुक्ला, डा. अभिनव सेंगर
|हड्डी रोग
|डा. संजय कुमार, डा. वैभव अधौलिया, डा. श्रीकांत
|मनोरोग
|डा. धनंजय चौधरी
|नाक, कान और गला रोग
|डा. एसके कनौजिया
|त्वचा रोग
|डा. डीपी शिवहरे
|बाल रोग
|डा. अरुण कुमार आर्या, डा. आराधना गुप्ता
|दंत रोग
|डा. पंकज श्रीवास्तव
|नेत्र रोग
|डा. परवेज खान
सुपर स्पेशियलिटी ब्लाक : जीएसवीएसएस पीजीआइ
|विभाग
|डॉक्टर
|नेफ्रोलाजी
|डा. समीर गोविल
|न्यूरोलाजी
|डा. आलोक वर्मा, डा. निखिल कुमार, डा. प्रियंका
|न्यूरो सर्जरी
|डा. मनीष सिंह, डा. क्षितिज सिन्हा, डा. आंचल दत्ता
|गैस्ट्रो मेडिसिन
|डा. ध्रुव ठाकुर
|इंडोक्राइनोलाजी
|डा. रिचा गिरि
|यूरोलाजी
|डा. राकेश गुप्ता
|पेन मेडिसिन
|डा. चंद्रशेखर
उर्सुला अस्पताल
|विभाग
|डॉक्टर
|फिजिशियन
|डा. शैलेंद्र तिवारी, डा. अमित कनौजिया, डा. आरके सिंह
|सर्जन
|डा. प्रशांत मिश्रा
|ईएनटी
|डा. राजेश वर्मा
|नेत्र रोग
|डा. अजय कुमार
|आर्थोपेडिक
|डा. आशीष मिश्रा
|बाल रोग
|डा. कैलाश
|त्वचा रोग
|डा. रत्नेश प्रभाकर
|मनोरोग
|डा. चिरंजीव
हृदय रोग संस्थान
|विभाग
|डॉक्टर
|कार्डियोलाजी मेडिसिन
|डा. एसके सिन्हा, डा. मुकेश झा, डा. प्रवीण शुक्ला
|कार्डियक सर्जरी
|डा. राकेश कुमार वर्मा, डा. सौरभ कुमार गौड़
मुरारी लाल चेस्ट चिकित्सालय
|विभाग
|डॉक्टर
|चेस्ट रोग विशेषज्ञ
|डा. लक्ष्मी
कांशीराम चिकित्सालय
|विभाग
|डॉक्टर
|बाल रोग
|डा. संतोष श्रीवास्तव
|सर्जरी
|डा. बसंत लाल
|नेत्र रोग
|डा. सोमनाथ डे
|नाक, कान और गला
|डा. अतुल सचान
|हड्डी रोग
|डा. जेपी गुप्ता, डा. अभिषेक शुक्ला, डा. एसपी कटियार
नोट :ओपीडी के समय और डॉक्टरों की उपस्थिति में अपरिहार्य कारणों से परिवर्तन हो सकता है।
समय : सुबह नौ बजे से दोपहर दो बजे तक