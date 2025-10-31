Language
    अल्ट्रासाउंड कराने पहुंची महिला के पति को गार्ड ने पीटा, डॉक्टर-नर्सिंग स्टाफ से अभद्रता करने वालों का दिया था साथ

    By Ankush Kumar Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Fri, 31 Oct 2025 09:25 PM (IST)

    एलएलआर अस्पताल में पूर्व सैनिक कल्याण बोर्ड के सुरक्षा गार्ड की मनमानी बढ़ गई है। पत्नी का अल्ट्रासाउंड कराने आए पति से मामूली विवाद पर गार्ड ने पिटाई की और बीच-बचाव करने आई गर्भवती महिला को धक्का दे दिया। धक्के से पेट दर्द शुरू होने पर महिला को जच्चा-बच्चा अस्पताल में भर्ती कराया गया। पहले भी गार्ड डॉक्टरों-नर्सों से अभद्रता कर चुके हैं।  

    जागरण संवाददाता, कानपुर। एलएलआर अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था के लिए लगे पूर्व सैनिक कल्याण बोर्ड के सुरक्षा गार्ड की मनमानी अब मरीजों पर भारी पड़ रही है। पिछले दिनों वार्ड में डाक्टर व नर्सिंग स्टाफ से अभद्रता करने वालों का साथ देने वाले गार्ड अब पत्नी का अल्ट्रासाउंड कराने पहुंचे पति से उलझ गए।

    मामूली बात पर उसकी पिटाई कर दी। बीच-बचाव के लिए पहुंचीं महिला मरीज को भी सुरक्षा गार्ड ने धक्का दे दिया। धक्का लगने के बाद पेट के दर्द से कराहते हुए महिला को जच्चा-बच्चा अस्पताल में भर्ती कराया गया।

    बाइक हटाने के लिए बोला

    शनिवार को जच्चा-बच्चा अस्पताल के वार्ड छह बेड नंबर 11 पर भर्ती मरीज रामादेवी निवासी जिज्ञासा को लेकर उसके पति दीपेंद्र अल्ट्रासाउंड जांच के लिए पहुंचे। जहां पत्नी को बाइक से उतारकर अल्ट्रासाउंड सेंटर तक पहुंचाने वाले पति दीपेंद्र को सुरक्षा गार्ड ने पहले बाइक हटाने के लिए कहा। जिस पर विवाद शुरू हुआ।

    दीपेंद्र ने बताया कि सुरक्षा गार्ड प्रमुख अधीक्षक कक्ष के सामने बने कक्ष में ले गए और वहां पर मारपीट की। बीच-बचाव के लिए पहुंचीं मेरी पत्नी को भी धक्का दे दिया। इसके बाद ब्लड बैंक के सामने कई सुरेंद्र और थापा नाम के सुरक्षा गार्ड ने फिर से मारपीट की। मौके से गुजर रहे अस्पताल के सीएमएस प्रो. सौरभ अग्रवाल के हस्ताक्षेप के बाद गार्ड की अराजकता कम हुई। इसके बाद सीएमएस साहब ने ही मेरी पत्नी का अल्ट्रासाउंड कराया।

    दीपेंद्र ने कहा कि एलएलआर चौकी में लिखित शिकायत कर दी है। इस बारे में प्रमुख अधीक्षक प्रो. आरके सिंह ने कहा कि पूर्व सैनिक कल्याण बोर्ड से मारपीट करने वालों को हटाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। मरीज और तीमारदार से मारपीट करने वाले सुरक्षा गार्ड के दोषी मिलने पर एफआइआर की जाएगी।