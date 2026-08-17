कानपुर के प्रमुख अस्पतालों में आज मंगलवार 18 अगस्त को कौन से डॉक्टर रहेंगे उपलब्ध, यहां देखें ओपीडी सूची
कानपुर के प्रमुख अस्पतालों जैसे एलएलआर, जीएसवीएसएस पीजीआई और उर्सुला में 18 अगस्त मंगलवार को उपलब्ध डॉक्टरों की ओपीडी सूची जारी की गई है। इसमें विभिन्न विभागों के विशेषज्ञ डॉक्टरों के नाम और उनके उपलब्ध होने का समय बताया गया है।
जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर में मरीजों के लिए सरकारी अस्पतालों की ओपीडी में विभिन्न विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपलब्धता की जानकारी उपयोगी है। एलएलआर अस्पताल में सुबह नौ बजे से दोपहर दो बजे तक मेडिसिन, सर्जरी, मनोरोग, ईएनटी, त्वचा, बाल रोग, दंत, नेत्र और हड्डी रोग विभाग में डॉक्टर मरीजों को परामर्श देंगे। वहीं, जीएसवीएसएस पीजीआइ के सुपर स्पेशियलिटी विभागों में न्यूरोलाजी, न्यूरोसर्जरी, गैस्ट्रो मेडिसिन, इंडोक्राइनोलाजी, यूरोलाजी और पेन मेडिसिन के विशेषज्ञ मौजूद रहेंगे।
उर्सुला अस्पताल में फिजिशियन, सर्जन, ईएनटी, नेत्र, आर्थोपेडिक, बाल रोग और त्वचा रोग विशेषज्ञों की ओपीडी रहेगी। हृदय रोग संस्थान में कार्डियक मेडिसिन और सर्जरी के डॉक्टर मरीज देखेंगे। मुरारी लाल चेस्ट चिकित्सालय में चेस्ट रोग विशेषज्ञ और कांशीराम चिकित्सालय में नेत्र, आर्थो, बाल रोग व त्वचा रोग विभाग के डॉक्टर उपलब्ध रहेंगे। मरीज अस्पताल जाने से पहले संबंधित विभाग और डॉक्टर की उपलब्धता की पुष्टि कर लें।
|अस्पताल
|विभाग
|डॉक्टर
|एलएलआर अस्पताल
सुबह 9 से दोपहर 2 बजे तक
|सर्जरी विभाग
|डा. संजय काला, डा. आरके जौहरी, डा. अनुराग सिंह
|मेडिसिन विभाग
|डा. एसके गौतम, डा. रिचा गिरि, डा. एमपी सिंह
|मनोरोग विभाग
|डा. आयुषी देवेंद्र सिंह
|नाक, कान, गला रोग विभाग
|डा. हरेंद्र कुमार
|त्वचा रोग विभाग
|डा. श्वेतांक
|बाल रोग विभाग
|डा. अमितेश यादव, डा. आराधना गुप्ता
|दंत रोग विभाग
|डा. पंकज श्रीवास्तव
|नेत्र रोग विभाग
|डा. शालिनी मोहन
|हड्डी रोग विभाग
|डा. प्रगनेश कुमार, डा. भावेश कुमार, डा. सौरभ सक्सेना, डा. किशोर परिहार
|जीएसवीएसएस पीजीआइ
|न्यूरोलाजी विभाग
|डा. वर्षा अंबानी, डा. अभिषेक सचान
|न्यूरोसर्जरी विभाग
|डा. अनुराग यादव, डा. इला कात्ययान, डा. प्रथमेश
|गैस्ट्रो मेडिसिन विभाग
|डा. ध्रुव ठाकुर
|इंडोक्राइनोलाजी विभाग
|डा. विशाल गुप्ता
|यूरोलाजी विभाग
|डा. अनिल वैद
|पेन मेडिसिन विभाग
|डा. रिचा अग्रवाल
|उर्सुला अस्पताल
|फिजिशियन
|डा. बीरबल
|सर्जन
|डा. प्रशांत मिश्रा
|ईएनटी
|डा. प्रवीन सक्सेना
|नेत्र रोग
|डा. अमित सक्सेना
|आर्थोपेडिक
|डा. सुनील कुमार, डा. श्रीप्रकाश
|बाल रोग
|डा. सूरज शिवहरे
|त्वचा रोग
|डा. अरुण सिंघल
|हृदय रोग संस्थान
|मेडिसिन विभाग
|डा. एसके सिन्हा, डा. मुकेश झा, डा. प्रवीण शुक्ला
|सर्जरी विभाग
|डा. नीरज कुमार
|मुरारी लाल चेस्ट चिकित्सालय
|चेस्ट रोग विशेषज्ञ
|डा. आनंद कुमार
|कांशीराम चिकित्सालय
|नेत्र रोग
|डा. स्वरूप मोहन, डा. सोमनाथ डे
|आर्थो
|डा. जेपी गुप्ता, डा. अभिषेक गुप्ता, डा. सुमित मिश्रा, डा. एसपी कटियार
|बाल रोग
|डा. सतीश कुमार
|त्वचा रोग
|डा. आशीष कटियार
नोट : ओपीडी के समय और डॉक्टरों की उपस्थिति में अपरिहार्य कारणों से परिवर्तन हो सकता है।