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कानपुर के प्रमुख अस्पतालों में आज गुरुवार 27 अगस्त को कौन से डॉक्टर रहेंगे उपलब्ध, यहां देखें ओपीडी सूची

By Ankush Kumar Edited By: Anurag Shukla
Updated: Wed, 26 Aug 2026 09:59 PM (IST)

कानपुर के विभिन्न अस्पतालों जैसे एलएलआर, जीएसवीएसएस पीजीआई, उर्सुला और हृदय रोग संस्थान में गुरुवार को उपलब्ध डॉक्टरों की ओपीडी सूची जारी की गई है। यह ...और पढ़ें

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HighLights

  1. कानपुर के प्रमुख अस्पतालों में गुरुवार की ओपीडी सूची

  2. एलएलआर, जीएसवीएसएस पीजीआई सहित कई अस्पतालों में डॉक्टर उपलब्ध

  3. सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक मिलेगी चिकित्सा सेवा

जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर के प्रमुख सरकारी अस्पतालों में बुधवार को मरीजों को विभिन्न रोगों की ओपीडी में विशेषज्ञ चिकित्सकों से परामर्श मिलेगा। एलएलआर अस्पताल में मेडिसिन, सर्जरी, हड्डी रोग, बाल रोग, त्वचा, मनोरोग, ईएनटी, नेत्र और दंत रोग समेत कई विभागों में चिकित्सक उपलब्ध रहेंगे। जीएसवीएसएस पीजीआइ में न्यूरोलाजी, न्यूरोसर्जरी, नेफ्रोलाजी, गैस्ट्रो, इंडोक्राइनोलाजी, यूरोलाजी और पेन मेडिसिन की ओपीडी संचालित होगी।

उर्सुला अस्पताल में फिजिशियन, सर्जन, ईएनटी, नेत्र, आर्थोपेडिक, बाल रोग, त्वचा और मनोरोग विशेषज्ञ मरीजों को देखेंगे। हृदय रोग संस्थान में कार्डियोलाजी मेडिसिन की ओपीडी सुबह के समय रहेगी, जबकि कार्डियोलाजी सर्जरी के चिकित्सक शाम चार से छह बजे तक मरीजों को परामर्श देंगे। मुरारी लाल चेस्ट चिकित्सालय और कांशीराम चिकित्सालय में भी संबंधित विशेषज्ञ मौजूद रहेंगे। 

अस्पताल/विभाग चिकित्सक
एलएलआर अस्पताल — मेडिसिन डा. रिचा गिरि, डा. बीपी प्रियदर्शी, डा. एसी गुप्ता
एलएलआर — मनोरोग डा. धनंजय चौधरी
एलएलआर — नाक, कान और गला डा. एसके कनौजिया, डा. भावेश पटेल
एलएलआर — त्वचा रोग डा. श्वेतांक
एलएलआर — बाल रोग डा. शैलेंद्र कुमार गौतम, डा. आराधना गुप्ता
एलएलआर — दंत रोग डा. अशरफउल्ला
एलएलआर — नेत्र रोग डा. सुरभि अग्रवाल
एलएलआर — सर्जरी डा. आरके त्रिपाठी, डा. विकास कटियार, डा. आशीष कुमार चौधरी
एलएलआर — हड्डी रोग डा. रवि गर्ग, मो. फहीम अंसारी
जीएसवीएसएस पीजीआइ — नेफ्रोलाजी डा. समीर गोविल
जीएसवीएसएस पीजीआइ — न्यूरोलाजी डा. वर्षा अंबानी, डा. सौरभ निगम
जीएसवीएसएस पीजीआइ — न्यूरोसर्जरी डा. इला कात्यायन
जीएसवीएसएस पीजीआइ — गैस्ट्रो डा. ध्रुव ठाकुर
जीएसवीएसएस पीजीआइ — इंडोक्राइनोलाजी डा. सौरभ अग्रवाल
जीएसवीएसएस पीजीआइ — यूरोलाजी डा. राकेश गुप्ता
जीएसवीएसएस पीजीआइ — पेन मेडिसिन डा. नेहा अग्रवाल
उर्सुला — फिजिशियन डा. कृष्णा कुमार, डा. अरुण प्रकाश, डा. अमित कनौजिया, डा. आरके सिंह
उर्सुला — सर्जन डा. राजेश अग्रवाल
उर्सुला — ईएनटी डा. राजेश वर्मा
उर्सुला — नेत्र रोग डा. रिजवान अहमद
उर्सुला — दंत रोग डा. अवनीश गुप्ता
उर्सुला — आर्थोपेडिक डा. आरएन यादव, डा. अशोक कुमार
उर्सुला — बाल रोग डा. राहुल वर्मा, डा. आरसी यादव
उर्सुला — त्वचा रोग डा. अरुण सिंघल
उर्सुला — मनोरोग डा. आरती
हृदय रोग संस्थान — कार्डियोलाजी मेडिसिन डा. एमएम रजी, डा. मोहित सचान
हृदय रोग संस्थान — कार्डियोलाजी सर्जरी डा. राकेश कुमार वर्मा, डा. नीरज प्रकाश — शाम 4 से 6 बजे
मुरारी लाल चेस्ट चिकित्सालय — चेस्ट रोग डा. आनंद कुमार
कांशीराम — जनरल सर्जरी डा. वसंत लाल
कांशीराम — नेत्र रोग डा. सोमनाथ डे, डा. स्वरूप मोहन
कांशीराम — नाक, कान और गला डा. अतुल सचान
कांशीराम — आर्थो डा. जेपी गुप्ता, डा. सुमित मिश्रा, डा. एसपी कटियार

नोट : ओपीडी के समय और डाक्टरों की उपस्थिति में अपरिहार्य कारणों से परिवर्तन हो सकता है।