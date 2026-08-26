कानपुर के प्रमुख अस्पतालों में आज गुरुवार 27 अगस्त को कौन से डॉक्टर रहेंगे उपलब्ध, यहां देखें ओपीडी सूची
कानपुर के विभिन्न अस्पतालों जैसे एलएलआर, जीएसवीएसएस पीजीआई, उर्सुला और हृदय रोग संस्थान में गुरुवार को उपलब्ध डॉक्टरों की ओपीडी सूची जारी की गई है। यह ...और पढ़ें
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कानपुर के प्रमुख अस्पतालों में गुरुवार की ओपीडी सूची
एलएलआर, जीएसवीएसएस पीजीआई सहित कई अस्पतालों में डॉक्टर उपलब्ध
सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक मिलेगी चिकित्सा सेवा
जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर के प्रमुख सरकारी अस्पतालों में बुधवार को मरीजों को विभिन्न रोगों की ओपीडी में विशेषज्ञ चिकित्सकों से परामर्श मिलेगा। एलएलआर अस्पताल में मेडिसिन, सर्जरी, हड्डी रोग, बाल रोग, त्वचा, मनोरोग, ईएनटी, नेत्र और दंत रोग समेत कई विभागों में चिकित्सक उपलब्ध रहेंगे। जीएसवीएसएस पीजीआइ में न्यूरोलाजी, न्यूरोसर्जरी, नेफ्रोलाजी, गैस्ट्रो, इंडोक्राइनोलाजी, यूरोलाजी और पेन मेडिसिन की ओपीडी संचालित होगी।
उर्सुला अस्पताल में फिजिशियन, सर्जन, ईएनटी, नेत्र, आर्थोपेडिक, बाल रोग, त्वचा और मनोरोग विशेषज्ञ मरीजों को देखेंगे। हृदय रोग संस्थान में कार्डियोलाजी मेडिसिन की ओपीडी सुबह के समय रहेगी, जबकि कार्डियोलाजी सर्जरी के चिकित्सक शाम चार से छह बजे तक मरीजों को परामर्श देंगे। मुरारी लाल चेस्ट चिकित्सालय और कांशीराम चिकित्सालय में भी संबंधित विशेषज्ञ मौजूद रहेंगे।
नोट : ओपीडी के समय और डाक्टरों की उपस्थिति में अपरिहार्य कारणों से परिवर्तन हो सकता है।