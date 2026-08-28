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कानपुर के प्रमुख अस्पतालों में आज शनिवार 29 अगस्त को कौन से डॉक्टर रहेंगे उपलब्ध, यहां देखें ओपीडी सूची

By Ankush Kumar Edited By: Anurag Shukla
Updated: Fri, 28 Aug 2026 11:32 PM (IST)

कानपुर के विभिन्न अस्पतालों जैसे एलएलआर, उर्सुला और जीएसवीएसएस पीजीआईए में शनिवार को ओपीडी में उपलब्ध डॉक्टरों की सूची जारी ...और पढ़ें

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  1. कानपुर के प्रमुख अस्पतालों में शनिवार की ओपीडी सूची जारी

  2. एलएलआर, उर्सुला, जीएसवीएसएस पीजीआईए में विशेषज्ञ डॉक्टर उपलब्ध

  3. सर्जरी, मेडिसिन, बाल रोग सहित कई विभागों के डॉक्टर मिलेंगे

जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर में मरीजों के लिए अस्पतालों की ओपीडी में विभिन्न विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवाएं उपलब्ध रहेंगी। एलएलआर अस्पताल में सर्जरी, मेडिसिन, मनोरोग, नाक-कान-गला, त्वचा, बाल रोग, दंत, नेत्र और हड्डी रोग विभाग में चिकित्सक मरीजों को परामर्श देंगे। वहीं जीएसवीएसएस पीजीआइ में न्यूरोलाजी, न्यूरोसर्जरी, यूरोलाजी, नेफ्रोलाजी और पेन मेडिसिन की ओपीडी में विशेषज्ञ चिकित्सक मौजूद रहेंगे।

उर्सुला अस्पताल में फिजिशियन, सर्जन, ईएनटी, नेत्र, दंत, आर्थोपेडिक, बाल रोग, त्वचा और मनोरोग विभाग की सेवाएं मिलेंगी। हृदय रोग संस्थान में मेडिसिन और कार्डियक सर्जरी के विशेषज्ञ मरीजों को देखेंगे। मुरारी लाल चेस्ट चिकित्सालय में चेस्ट रोग विशेषज्ञ की ओपीडी रहेगी।

  

अस्पताल/विभाग चिकित्सक
एलएलआर अस्पताल — सर्जरी डा. संजय काला, डा. सुशांत लूथरा, डा. कुश पाठक, डा. युक्तेश्वर मिश्रा
एलएलआर — मनोरोग डा. धनंजय चौधरी
एलएलआर — नाक, कान और गला डा. मो. काजी साकिब
एलएलआर — मेडिसिन डा. एमपी सिंह, डा. ललित कुमार, डा. ब्रजेश कुमार
एलएलआर — त्वचा रोग डा. युगल राजपूत
एलएलआर — बाल रोग डा. प्रतिभा सिंह, डा. आराधना गुप्ता
एलएलआर — दंत रोग डा. अशरफउल्ला
एलएलआर — नेत्र रोग डा. नम्रता पटेल
एलएलआर — हड्डी रोग डा. चंद्रशेखर वर्मा, डा. रचित भट्नागर
जीएसवीएसएस पीजीआइ — न्यूरोलाजी डा. सौरभ निगम, डा. अभिषेक सचान
जीएसवीएसएस पीजीआइ — न्यूरोसर्जरी डा. अभिषेक गुप्ता, डा. प्रथमेश मिश्रा
जीएसवीएसएस पीजीआइ — यूरोलाजी डा. प्रखर पटेल
जीएसवीएसएस पीजीआइ — नेफ्रोलाजी डा. सुब्रह्मयम त्रिपाठी
जीएसवीएसएस पीजीआइ — पेन मेडिसिन डा. चंद्रशेखर
उर्सुला — फिजिशियन डा. प्रीति मेहता, डा. बीरबल
उर्सुला — दंत रोग डा. अवनीश गुप्ता
उर्सुला — चेस्ट फिजिशियन डा. अरविंद अवस्थी, डा. एसपी जौहरी
उर्सुला — सर्जरी डा. वीकेएस कटियार
उर्सुला — ईएनटी डा. अपूर्वा
उर्सुला — नेत्र रोग डा. बीडी सेठ
उर्सुला — आर्थोपेडिक डा. श्री प्रकाश, डा. अशोक कुमार
उर्सुला — बाल रोग डा. आरसी यादव, डा. सूरज शिवहरे
उर्सुला — त्वचा रोग डा. अरुण सहगल
उर्सुला — मनोरोग डा. आरती
हृदय रोग संस्थान — मेडिसिन डा. एमएम रजी, डा. मोहित सचान
हृदय रोग संस्थान — कार्डियक सर्जरी डा. नीरज प्रकाश
मुरारी लाल चेस्ट चिकित्सालय — चेस्ट रोग डा. अवधेश कुमार

नोट : ओपीडी के समय और डाक्टरों की उपस्थिति में अपरिहार्य कारणों से परिवर्तन हो सकता है।