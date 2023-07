Kanpur: 25 हजार का इनामी हिस्ट्रीशीटर गिरफ्तार, हत्या के मामले में था फरार

मूलगंज में करीब दो माह पूर्व हुई हिस्ट्रीशीटर सैफ उर्फ भोलू जबर की हत्या में पुलिस से फरार चल रहे नई सड़क निवासी शिबू को गिरफ्तार कर लिया। गौरतलब है कि शिबू पर 25 हजार का इनाम घोषित किया गया था। गौरतलब है कि शिबू सपा विधायक इरफान सोलंकी के साथी के साथी की हत्या में फरार चल रहा था।

हिस्ट्रीशीटर का हत्यारोपित 25 हजार का इनामी गिरफ्तार।

Your browser does not support the audio element.

कानपुर जागरण संवाददाता। मूलगंज में करीब दो माह पूर्व हुई हिस्ट्रीशीटर सैफ उर्फ भोलू जबर की हत्या में पुलिस से फरार चल रहे नई सड़क निवासी शिबू को गिरफ्तार कर लिया। गौरतलब है कि शिबू पर 25 हजार का इनाम घोषित किया गया था। वहीं सपा विधायक इरफान सोलंकी के साथी मन्नू रहमान के फुफेरे भाई भोलू जबर की 26 मई की रात मूलगंज के चौबे गोला में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। आप को बता दें कि भोलू मूलगंज थाने का हिस्ट्रीशीटर था। आठ अपराधियों के खिलाफ था मामला दर्ज भाई सानिश ने इस मामले में सलमान काना, उसके भाई आतिफ, जीतू उर्फ कादर, शिबू समेत आठ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। मूलगंज थाना प्रभारी सुखवीर सिंह ने बताया कि घटना के बाद से नई सड़क निवासी शिबू फरार चल रहा था। जिसके बाद उस पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था। हालांकि मंगलवार को उसे उर्सला के पास से गिरफ्तार कर लिया गया।

Edited By: Paras Pandey