कानपुर में स्कूल से अनुपस्थित मिलने पर प्रभारी प्रधानाध्यापक निलंबित, तीन महिला टीचरों की वेतनवृद्धि रोकी

जागरण संवाददाता, कानपुर। 17 अगस्त को कल्याणपुर ब्लाक में संचालित प्राथमिक विद्यालय, लोधवाखेड़ा में डीएम जितेन्द्र प्रताप सिंह के निरीक्षण में प्रभारी प्रधानाध्यापिका समेत पांच शिक्षिकाओं के अनुपस्थित मिलने पर बीएसए ने कार्रवाई की है।

दैनिक जागरण में 18 अगस्त के अंक में शिक्षक छुट्टी पर, स्कूल में सिर्फ तीन बच्चे शीर्षक से खबर प्रमुखता से प्रकाशित होने और डीएम के निरीक्षण में मिली शिक्षिकाओं की लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए प्रभारी प्रधानाध्यापिका रंजना गुप्ता को निलंबित करने और शिक्षिका क्षमा श्रीवास्तव, साफिया खातून अंसारी, सबीहा हसन जैदी की अस्थायी वेतनवृद्धि राेकने के आदेश जारी किए हैं।

बीएसए हरिओम सिंह ने खंड शिक्षा अधिकारी से निरीक्षण आख्या मिलने के बाद बुधवार सुबह इस कार्रवाई की पुष्टि की। बीएसए ने बताया कि 17 अगस्त, सोमवार को सदर तहसील क्षेत्र स्थित प्राथमिक विद्यालय लोधवा खेड़ा में डीएम जितेन्द्र प्रताप सिंह निरीक्षक करने पहुंचे थे। स्कूल में तैनात प्रभारी प्रधानाध्यापक रंजना गुप्ता और शिक्षिका क्षमा श्रीवास्तव आकस्मिक अवकाश पर थीं।