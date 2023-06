Kanpur News: जीटी रोड पर दूध गाड़ी की टक्कर से कार सवार दोस्तों की मौत, 3 घायल; चालक फरार

उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में शिवराजपुर जीटी रोड के पास यूपीएसएसएससी की परीक्षा देकर लौट रहे कार सवार दोस्तों को देर रात दूध की गाड़ी ने टक्कर मार दी। हादसे में दो दोस्तों की मौत हो गई जबकि अन्य तीन घायल हो गए हैं। हादसे के बाद चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है।

जीटी रोड पर दूध गाड़ी की टक्कर से कार सवार दोस्तों की मौत, 3 घायल; चालक फरार

जागरण संवाददाता, कानपुर : शिवराजपुर में सोमवार देर रात उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूपीएसएसएससी) की परीक्षा देकर लौट रहे कार सवार दोस्तों को देर रात दूध गाड़ी ने टक्कर मार दी। हादसे में दो दोस्तों की मौत हो गई जबकि तीन घायल हो गए। हादसे के बाद आरोपित चालक गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने स्वजन को सूचना देकर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। उन्नाव के गांधी नगर निवासी 40 वर्षीय अमित स्टेट बैंक में एडवाइजर थे। सोमवार को आगरा में उनकी यूपीएसएसएससी की परीक्षा थी। इस पर वह शुक्लागंज के प्रेम नगर निवासी 36 वर्षीय शिक्षक व अपने दोस्त अमित कुमार रावत उनके बड़े भाई शैलेश व दो अन्य दोस्तों के साथ कार से आगरा गए थे। अनियंत्रित दूध गाड़ी ने मारी टक्कर देर रात सभी बिल्हौर होते हुए घर लौट रहे थे। तभी शिवराजपुर स्थित दूध डेयरी के सामने तेज रफ्तार अनियंत्रित दूध गाड़ी ने विपरीत दिशा में आकर कार में टक्कर मार दी। जिससे सभी घायल हो गए। हादसे के बाद आरोपित चालक दूध गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने स्वजन को सूचना देकर सभी घायलों को एलएलआर अस्पताल में भर्ती कराया। जहां उपचार के दौरान अंकित कुमार रावत और अमित को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। दोनों युवकों की मौत की खबर से स्वजन का रो रोकर बुरा हाल हो गया। शिवराजपुर थाना प्रभारी ने बताया कि दूध गाड़ी को कब्जे में लेकर स्वजन की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। शिक्षक और तलवारबाजी के कोच थे अंकित कुमार अंकित के बड़े भाई अमित कुमार ने बताया कि अंकित शिक्षक थे और वर्तमान में भगवंत नगर के छाछीराई खेड़ा में तैनात थे। इसके साथ ही वह ग्रीन पार्क में कानपुर फेंसिंग एसोसिएशन के महासचिव व सचिव होने के साथ ही तलवारबाजी के कोच भी थे।

