कानपुर में भारी बारिश से आंगन की जमीन धंसी, गड्ढे में समा गई युवती; NDRF का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

जागरण संवाददाता, कानपुर। महाराजपुर के पुरवामीर में शुक्रवार सुबह भीषण बारिश के चलते एक दर्दनाक हादसा हो गया। घर के अंदर आंगन में अचानक जमीन धंसी और उसी गड्ढ़े में युवती समा गई।तेज आवाज के साथ घर के सदस्यों ने बेटी को जमीन में अंदर समाते देखा तो सभी स्तब्ध रह गए।

सूचना पर पुलिस , राजस्व व एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची।बैकहोलोडर से खुदाई कराकर रेस्क्यू आपरेशन शुरू करा दिया गया है।एनडीआरएफ टीम रेस्क्यू ऑपरेशन लीड कर रही है। महाराजपुर के पुरवामीर में किसान विनोद सविता की लगभग 18 वर्षीय बेटी यशी शुक्रवार सुबह बाथरूम गई थी।बाथरूम से निकलकर वो जैसे ही आंगन में पहुंची वैसे ही तेज आवाज के साथ गड्ढ़ा हुआ और यशी उसी में चली गई।ऊपर से मिट्टी गिरने से वो उसी में दब गई।