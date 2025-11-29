Language
    UP Schools: चार दिसंबर तक शाम पांच बजे तक खुले रहेंगे सरकारी स्कूल, इस वजह से लिया गया फैसला

    By Gaurav Dixit Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sat, 29 Nov 2025 04:02 PM (IST)

    कानपुर में बीएसए सुरजीत कुमार सिंह ने एसआइआर डिजिटलीकरण कार्य पूरा होने तक परिषदीय स्कूलों को शाम 5 बजे तक खोलने का आदेश दिया है। डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह की समीक्षा बैठक में डिजिटलीकरण की धीमी प्रगति पर चिंता जताई गई। शिक्षकों को बच्चों को छोड़ने के बाद शाम 5 बजे तक स्कूल में उपस्थित रहने के लिए कहा गया है, और अवकाश के दिनों में भी विद्यालय खुले रहेंगे।

    जागरण संवाददाता, कानपुर। विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) डिजिटलीकरण कार्य पूरा हाेने तक परिषदीय स्कूलों को शाम पांच बजे तक और अवकाश के दिन में भी स्कूल संचालित किया जाएगा।

    यह आदेश बीएसए सुरजीत कुमार सिंह ने शुक्रवार को जारी किया। बीएसए ने बताया कि डीएम जितेन्द्र प्रताप सिंह ने एसआइआर डिजिटलीकरण कार्य की समीक्षा बैठक में पाया कि जिले की सभी विधानसभाओं में एसआइआर डिजिटलीकरण की प्रगति संतोषजनक नहीं है।

    निर्वाचन से संबंधित कार्यों के निष्पादन के लिए विशेष प्रगाढ पुनरीक्षण में गणना प्रपत्रों को एकत्रित किये जाने के बाद बीएलओ स्कूल बंद होने के समय ही सहयोग न करते हुए घर चले जाते है। इस वजह से डिजिटलीकरण में प्रगति नहीं हो पा रही है। इसे दृष्टिगत रखते हुए सभी परिषदीय शाम पांच बजे तक खोले जाएंगे।

    दोपहर तीन बजे तक बच्चों को छोड़ने के बाद सभी शिक्षकों को शाम पांच बजे तक स्कूल में उपस्थित रहना होगा। एसआइआर कार्य पूरा होने तक अवकाश के दिनों में भी शाम पांच बजे तक विद्यालय खुला रहेगा।