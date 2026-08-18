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बिहार से कानपुर सोना तस्करी, दो गिरफ्तार, राजस्व चोरी के लिए ट्रेन से 30 लाख का सोना लेकर पहुंचे थे गोविंदपुरी स्टेशन

By Rahul Shrivastava Edited By: Anurag Shukla
Updated: Tue, 18 Aug 2026 11:40 PM (IST)

कानपुर के गोविंदपुरी रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ ने चेकिंग के दौरान 30 लाख रुपये का 185 ग्राम सोना बरामद किया। इस कार्रवाई में बिहार निवासी तस्कर संजय राम और कानपुर निवासी रिसीवर दीपक को गिरफ्तार कर डीआरआइ को सौंप दिया गया।

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HighLights

  1. गोविंदपुरी स्टेशन पर 185 ग्राम सोना बरामद।

  2. बिहार निवासी तस्कर संजय राम गिरफ्तार।

  3. कानपुर के रिसीवर दीपक को भी पकड़ा गया।

जागरण संवाददाता, कानपुर। गोविंदपुरी रेलवे स्टेशन पर चेकिंग के दौरान तस्कर के पास से 30 लाख रुपये का सोना बरामद किया गया। इस दौरान रिसीवर भी पकड़ा गया। तस्कर व रिसीवर को माल के साथ डीआरआइ कस्टम विभाग, लखनऊ को सौंप दिया गया है।

आरपीएफ पोस्ट जीएमसी कानपुर और कानपुर सेंट्रल की संयुक्त टीम मंगलवार को गोविंदपुरी स्टेशन पर चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान ट्रेन नंबर 12987 अजमेर सुपरफास्ट के एस-2 कोच की बर्थ संख्या 68 पर सवार थाना कोच, जिला गया (बिहार) निवासी संजय राम के पास संदिग्ध सामग्री मिली। पूछताछ में पता चला कि सोना लेने के लिए एक रिसीवर भी पहुंचने वाला है। इसके बाद टीम ने चकेरी निवासी दीपक को भी पकड़ लिया।

कार्रवाई करने वाली टीम में आरपीएफ पोस्ट जीएमसी के प्रभारी निरीक्षक सुशील कुमार वर्मा, एएसआइ मुकेश कुमार, एएसआइ जितेंद्र कुशवाहा, रामनरेश यादव, राकेश यादव, दीपू सिंह व आरपीएफ कानपुर सेंट्रल के प्रभारी निरीक्षक सिद्धनाथ पाटीदार, अखिलेश सिंह, एएसआइ राजीव गौड़, जगवीर सिंह, दिनेश कुमार, राजकुमार एवं हरीश कुमार रहे।

दो पैकेट में मिला 185 ग्राम सोना

आरपीएफ ने बरामद सोने का वजन स्थानीय सर्राफ सम्मी भल्ला से कराया। दो प्लास्टिक की थैलियों में 111.2 ग्राम और 73.8 ग्राम सोना था। कुल 185 ग्राम सोने की अनुमानित कीमत 30 लाख रुपये बताई गई है। पूछताछ में दोनों ने राजस्व चोरी के उद्देश्य से सोने की तस्करी की बात स्वीकार की है।

बिहार से कानपुर पहुंचा था संजय

गिरफ्तार संजय राम (58) बिहार के गया जिले के कोच बहादुर का रहने वाला है। आरपीएफ के अधिकारियों ने बताया कि वह सोने की तस्करी कर रहा था। वहीं दूसरा आरोपित दीपक (45) कानपुर के अहिरवां क्षेत्र का निवासी है, जो सोना लेने के लिए पहुंचा था। कार्रवाई के बाद आरपीएफ ने तत्काल डीआरआइ लखनऊ को सूचना दी। डीआरआइ के अधिकारियों के पहुंचने पर दोनों आरोपितों को बरामद 185 ग्राम सोने सुपुर्द कर दिया गया।