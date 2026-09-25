गैस सिलिंडर चाहिए तो पहले खरीदिए चायपत्ती-नमक! कानपुर में एजेंसियों की 'नई शर्त' से उपभोक्ता परेशान

जागरण संवाददाता, कानपुर। अब गैस सिलेंडर लेने के लिए एजेंसी पर जाने के लिए झोला साथ में ले जाना ग्राहकों की मजबूरी हो गई है।

आरोप है कि एजेंसी संचालक एलपीजी सिलेंडर के साथ जबरन चायपत्ती, नमक, सर्फ और अन्य घरेलू सामान खरीदने का दबाव बना रहे हैं। अतिरिक्त सामान लेने से इनकार करने पर स्टाक खत्म होने की बात कहकर लौटा दिया जाता है। इससे उपभोक्ताओं में नाराजगी बढ़ रही है।

शहर के अलग-अलग इलाकों से सामने आ रही शिकायतों के अनुसार एजेंसी पहुंचने वाले उपभोक्ताओं से कहा जाता है कि गैस के साथ कोई अन्य उत्पाद भी लेना होगा। सामान लेने से इनकार करने पर वितरण में टालमटोल की जाती है। बार-बार एजेंसी के चक्कर लगवाए जाते हैं। मजबूरी में ग्राहकों को सामान खरीदना पड़ता है।

कार्रवाई की मांग, नियमों पर उठे सवाल उपभोक्ताओं का कहना है कि तेल विपणन कंपनियों की एजेंसियां केवल गैस और उससे जुड़े अधिकृत उत्पाद ही बेच सकती हैं, इसलिए अतिरिक्त सामान खरीदने के लिए दबाव बनाना पूरी तरह अनुचित है।

लोगों ने जिला पूर्ति विभाग तथा इंडेन आयल, भारत गैस और हिन्दुस्तान गैस के स्थानीय अधिकारियों से मामले की जांच कर दोषी एजेंसियों पर कार्रवाई की मांग की है। जिला पूर्ति अधिकारी का कहना है कि यदि किसी उपभोक्ता से गैस वितरण के बदले जबरन अन्य सामान खरीदवाने की शिकायत मिलती है तो उसकी जांच कराई जाएगी।