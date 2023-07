Kanpur: गंगा चेतावनी बिंदु से 64 सेमी दूर, गांव बेचैन; नरोरा-हरिद्वार से आ रहे पानी के कारण बढ़ रहा जलस्तर

गंगा के तटवर्ती गांवों के पास कटान और तेज होने के साथ जलस्तर चेतावनी बिंदु से 64 सेंटीमीटर की दूरी पर पहुंच चुका है। इससे ग्रामीणों में बेचैनी बढ़ी है। बैराज के पास अटल घाट परमट सरसैयाघाट रानी घाट समेत बाकी इलाकों में लगातार सीढ़ियों पर पानी ऊपर की ओर चढ़ रहा है। इसे लेकर प्रशासन पूरी तरह सजग है। तटवर्ती गांवों में सतर्कता बढ़ा दी गई है।

खतरा नहीं है। प्रशासन की टीमें सजग हैं।

