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    चमोली में बादल फटने का कानपुर में भी असर, गंगा का जलस्तर फिर बढ़ने लगा; कटरी में फसलें डूबीं

    By Rahul Shukla Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Fri, 14 Aug 2026 01:57 PM (IST)

    चमोली में बादल फटने के असर से कानपुर में गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जो चेतावनी बिंदु के करीब पहुंच गया है। ...और पढ़ें

    कानपुर में गंगा नदी का जलस्तर फिर से बढ़ने लगा।

    कानपुर में गंगा नदी का जलस्तर फिर से बढ़ने लगा।

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    जागरण संवाददाता, कानपुर। चमोली में फटे बादल का असर शहर में भी दिखने लगा है। चार दिन पहले गंगा जल घटने लगा था अब फिर से बढ़ने लगा है। चौबीस घंटे में आठ सेंटीमीटर गंगा का जलस्तर बढ़ गया है। बुधवार को शुक्लागंज में गंगा का जलस्तर 112.08 मीटर था जो गुरुवार को 112.20 मीटर हो गया है।

    चेतावनी बिंदु 113 मीटर से सिर्फ अब 80 सेंटीमीटर गंगा का जलस्तर दूर है। इसके लेकर सिंचाई विभाग और प्रशासन के अफसरों ने सतर्कता बढ़ा दी है। अभी और गंगा का जलस्तर बढ़ा सकता है।

    नरोरा बांध से गंगा का जल 1,15,137 क्यूसेक छोड़ा गया। वहीं बैराज से शुक्लागंज की तरफ 2.92,469 क्यूसेक जल छोड़ा गया है। शुक्लागंज में गांव की तरफ जल बढञने लगा है। यहां बिठूर से लगी गंगा के किनारे के गांवों में सतर्कता बढ़ा दी गई है।

    बाढ़ चौकियां और राहत स्थलों को दुरुस्त किया जा रहा है। साथ ही नावों की भी व्यवस्था की जा रही है ताकि गांवों में पानी भरने पर ग्रामीणों को निकाला जा सके।कटरी में खेतों में पानी भर गया है।

    इसके चलते फसल डूब गई है। लौकी, धनिया समेत अन्य फसल डूब गई है। दिवनीपुर और आसपास के इलाकों में पानी भरा है। बच्चों को स्कूल जाने के लिए नांव का सहारा लेना पड़ रहा है।

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