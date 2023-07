एसडीएम सदर अभिनव गोपाल ने तहसीलदार रितेश कुमार सिंह आपदा विशेषज्ञ जुगबीर लांबा व लेखपाल प्रतीक शुक्ला के साथ कटरी के गांव बनियापुरवा में राहत चौपाल लगाकर ग्रामीणों को जागरूक किया। बाढ़ को लेकर संवेदनशील गांव में सरकार की ओर से निर्धारित ऊंचे क्षेत्रों को देख लें। पशुओं को बीमारियों से बचाने के लिए टीकाकरण अवश्य कराएं। पशुओं के अतिरिक्त चारे की व्यवस्था भी बनाए रखें।

चेतावनी बिंदू के करीब पहुंचा गंगा का जलस्तर।

Your browser does not support the audio element.

कानपुर, जागरण संवाददाता। गंगा के लगातार बढ़ रहे जलस्तर से मंगलवार को बैराज के पास अटल घाट की सीढ़ियां डूब गईं। तटवर्ती कई गांवों के पास तक पानी पहुंचने से ग्रामीण सुरक्षित स्थान की तलाश में जुट गए हैं। जिला प्रशासन भी सजग है। एसडीएम सदर ने चौपाल लगाकर लोगों को क‍िया जागरुक एसडीएम सदर अभिनव गोपाल ने तहसीलदार रितेश कुमार सिंह, आपदा विशेषज्ञ जुगबीर लांबा व लेखपाल प्रतीक शुक्ला के साथ कटरी के गांव बनियापुरवा में राहत चौपाल लगाकर ग्रामीणों को जागरूक किया। बाढ़ को लेकर संवेदनशील गांव में सरकार की ओर से निर्धारित ऊंचे क्षेत्रों को देख लें। पशुओं को बीमारियों से बचाने के लिए टीकाकरण अवश्य कराएं। पशुओं के अतिरिक्त चारे की व्यवस्था भी बनाए रखें। गांव की दीवार तक पहुंचा पानी बैराज के पास कल्लूपुरवा गांव के किनारे बनी दीवार के पास तक पानी पहुंच गया है। इसी तरह दिबनीपुरवा, धारनखेड़ा तक गंगा की लहरें किनारों को छू रही हैं। कटान भी तेजी से बढ़ी है। कुछ ग्रामीण सुरक्षित जगह की तलाश में जुट गए हैं। ग्रामीणों को क‍िया गया जागरूक बिठूर संवाद सहयोगी के अनुसार, राहत चौपाल में बताया गया कि बिजली चमकने-गरजने पर खेतों की ओर न जाएं। मवेशी के लिए चारा की व्यवस्था पहले से कर लें। गंगा तटवर्ती गांव में मकान किनारे पर हैं तो पक्के स्थान पर चले जाएं। तालाब, हाईटेंशन लाइन व कटीले तारों से दूर रहें। उबला हुआ क्लोरीन युक्त पानी का उपयोग करें। बाढ़ की चेतावनी मिलते ही बुजुर्गों, बच्चों को पहले निकालें। ग्राम प्रधान दिनेश निषाद, राहुल निषाद समेत तमाम ग्रामीण उपस्थित रहे। एसडीएम ने बताया कि अभी बाढ़ का खतरा कम है। जलस्तर भी दूर है। मुनादी कराकर ग्रामीणों के लिए सभी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। टीमें रात-दिन नजर रख रही हैं।

Edited By: Vinay Saxena