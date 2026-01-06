महाठग रवींद्रनाथ सोनी का मोबाइल कोर्ट में खुलेगा, SIT ने अदालत से मांगी अनुमति

जागरण संवाददाता, कानपुर। एसआइटी ने कस्टडी रिमांड लेने के दौरान महाठग रवींद्रनाथ सोनी के देहरादून वाले घर से मोबाइल फोन, लैपटाप, सीपीयू समेत दस्तावेज बरामद किए थे। एसआइटी की जांच के दौरान एक पीड़ित ने क्रिप्टो करेंसी के वालेट के कुछ साक्ष्य के रूप में महाठग के वाट्सएप चैट व क्रिप्टो के वालेट के स्क्रीन शाट व कुछ फोटो दिखाए थे। अब वह साक्ष्य महाठग के मोबाइल फोन पर देखने के लिए एसआइटी को कोर्ट की अनुमति लेनी होगी। डीसीपी पूर्वी सत्यजीत गुप्ता ने बताया कि महाठग का मोबाइल फोन कोर्ट के सामने खोला जाएगा। कोर्ट की अनुमति के लिए आवेदन किया है।

मोबाइल फोन खुलने व साक्ष्य मिलने पर उसी आधार पर उसका दोबारा पुलिस कस्टडी रिमांड लिया जाएगा। वहीं, ईडी ने जो भी जानकारी व एफआइआर मांगी थी। वह पहले दे दी गई थी। सोमवार को चार और मुकदमे दर्ज हुए भारत, यूएई समेत 10 देशों के लोगों से 1500 से ज्यादा की ठगी करने वाले दिल्ली के महाठग रवींद्रनाथ के खिलाफ सदर कोतवाली में चार और मुकदमे लिखे गए। ये मुकदमे दुबई व अबूधाबी में रह रहे भारतीय मूल के लोगों ने दर्ज कराए।