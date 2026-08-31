यूपी में खाद वितरण के लिए बदले नियम...बफर स्टाॅक व्यवस्था खत्म, अब नहीं केंद्रों पर नहीं लगेगी किसानों की कतार

जागरण संवाददाता, कानपुर। खरीफ में खाद के लिए किसानों की लंबी कतार और किल्लत की तस्वीर बदलने की तैयारी है। कृषि विभाग ने उर्वरक आपूर्ति की वर्षों पुरानी व्यवस्था में बड़ा बदलाव करते हुए बफर स्टॉक और प्री-पोशनिंग यानी पूर्व संधारण की व्यवस्था खत्म कर दी है। अब जिले में डीएपी, यूरिया, एनपीके समेत अन्य उर्वरकों की रैक पहुंचते ही आवंटन के अनुसार तत्काल वितरण शुरू होगा। अगली खेप का अग्रिम आदेश भी साथ ही जारी किया जाएगा, ताकि आपूर्ति की कड़ी टूटने न पाए।

अब तक कुल उपलब्ध खाद का करीब 20 प्रतिशत हिस्सा बफर स्टाक के नाम पर गोदामों में रोक दिया जाता था। इससे किसानों के लिए तत्काल 80 प्रतिशत खाद ही उपलब्ध रहती थी। खरीफ में मांग बढ़ते ही यही व्यवस्था वितरण केंद्रों पर भीड़, लंबी कतार और खाद की कमी की वजह बनती थी। कालाबाजारी की शिकायतें भी सामने आती थीं।

नई व्यवस्था में सहकारी और निजी क्षेत्र के सभी वितरकों के लिए समान नियम लागू किए गए हैं। विभाग का दावा है कि रैक से सीधे वितरण केंद्रों तक खाद पहुंचने से उपलब्ध स्टाक का अधिकतम उपयोग होगा और किसानों को समय पर उर्वरक मिल सकेगा। इससे वितरण केंद्रों पर भीड़ और विवाद की स्थिति भी कम होने की उम्मीद है।

सोमवार को व्यवस्था की शुरुआत के बाद जिला कृषि अधिकारी अरुणेश प्रताप सिंह ने सहायक कृषि अधिकारी शिवम कटियार के साथ कोपरगंज में पहुंची उर्वरक रैक का निरीक्षण किया। रैक प्वाइंट से आवंटन के अनुसार सहकारी समितियों और निजी गोदामों के लिए खाद की खेप रवाना कराई गई। अरुणेश प्रताप ने साफ किया है कि खरीफ सीजन में आपूर्ति को मांग के अनुरूप बनाए रखना प्राथमिकता होगी।

जनपद में 01 अप्रैल से अब तक खाद वितरण एक नजर में उर्वरक सहकारिता / निजी क्षेत्र / कुल वितरण (मीट्रिक टन) यूरिया 13763 / 13345 / 27108 डीएपी 4470 / 6872 / 11342 एनपीके 1007 / 2834 / 3841 एमओपी 60 / 241 / 301 सुपर फास्फेट 0 / 1063 / 1063 मौजूदा समय में जनपद में खाद की कुल उपलब्धता एक नजर में उर्वरक वेयर हाउस / सहकारिता व निजी क्षेत्र / कुल अवशेष (मीट्रिक टन) यूरिया 7079 / 19080 / 26177 डीएपी 1801 / 7873 / 9674 एनपीके 2273 / 17753 / 20026 एमओपी 0 / 2001 / 2001 सुपर फास्फेट 3 / 3049 / 3052 इस वर्ष खरीफ में जिलेभर में हुआ फसलों का आच्छादन एक नजर में फसल क्षेत्रफल (हेक्टेयर) धान 44113 मक्का 15925 ज्वार 22505 बाजरा 3972 उर्द 18016 अरहर 9020 मूंग 437 मोटा अनाज 210 मूंगफली 81 तिल 4398 कुल क्षेत्रफल 118677 हेक्टेयर नोट : खाद की मात्रा मीट्रिक टन में है। फसल का क्षेत्रफल हेक्टेयर में है।