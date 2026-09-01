सड़क दुर्घटना में बुझे दो चिराग तो रोशन करने लगे दूसरों की जिंदगी, मसंद परिवार बना प्रेरणा

अंकुश शुक्ल, कानपुर। जिस घर के दो चिराग एक साथ सड़क दुर्घटना में बुझ गए, वहीं से निकला दृढ़ निर्णय समाज के लिए नेत्रदान की नजीर बन गया। इस परिवार के दिवंगत बेटों के नेत्रदान से कानपुर देहात का बच्चा और उन्नाव की महिला अब दुनिया देख रहे हैं।

छह साल में परिवार दिव्य दृष्टि सेवा संस्थान के साथ मिलकर 360 नेत्रदान करा चुका है। धीरे-धीरे इनका कारवां बढ़ता ही जा रहा है। 31 जनवरी, 2020 की वह रात थी, जहां से ये कहानी शुरू होती है। बिठूर में एक समारोह से लौटते समय अशोक नगर के जितेंद्र मसंद के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। दुर्घटना में उनके बेटों 26 साल के देवेश व 18 साल के क्षितिज की दर्दनाक मौत हो गई।

दुख की इस घड़ी में जब पूरे परिवार में मातम पसरा था, तभी पिता जितेंद्र व मां दिव्या का साहसिक निर्णय समाज के लिए प्रेरणा बन गया। माता-पिता ने पोस्टमार्टम हाउस में बेटों का नेत्रदान कराया और दो जिंदगियों को रोशनी दी। उसी समय से दोनों नेत्रदान के लिए जन जागरूकता अभियान से जुड़ गए।

उनका कहना है कि हमारे बेटे जरूर इस दुनिया में अब नहीं हैं, लेकिन उनकी आंखों से नए जीवन को हासिल करने वालों को देखकर उनकी कमी का अहसास नहीं होता है। दिव्य दृष्टि सेवा संस्थान के साथ जुड़े जितेंद्र सिंधी समाज के लोगों को नेत्रदान के महत्व से परिचित करा रहे हैं। दोनों बच्चों के स्वजन ने भी नेत्रदान की परंपरा को बढ़ाकर कई जिंदगी रोशन की हैं। जितेंद्र ने बताया कि जब दो जवान बच्चों की दर्दनाक मौत के बाद पूरा परिवार बेसुध था, कुछ समझ नहीं आ रहा था, तभी उन्हें सहारा देने पहुंचे बचपन के दोस्तों ने राह दिखाई।

लगा कि कुछ समय के बाद बेटों की कोई निशानी इस दुनिया में नहीं रह जाएगी। तब दिव्य दृष्टि सेवा संस्थान से जुड़े बचपन के दोस्त मनोज आडवाणी को बुलाकर नेत्रदान कराने की बात की। पत्नी दिव्या की सलाह पर पोस्टमार्टम हाउस में जीएसवीएम मेडिकल कालेज की नेत्र रोग विशेषज्ञ डा. शालिनी मोहन और उनकी टीम की मौजूदगी में नेत्रदान कराया गया।

बेटों की आंखें जिनके लगीं, वे परिवार में शामिल जितेंद्र ने बताया कि उनके बेटों की आंखों से कानपुर देहात के झींझक के ऋषि व उन्नाव की कमला की दुनिया रोशन हुई थी। जन्म से ही देखने में असमर्थ ऋषि व कमला अब परिवार के अभिन्न अंग हैं। पत्नी के साथ तीज-त्योहार में उनसे मिलने जाता हूं। वे भी जब कानपुर आते हैं तो घर व दुकान पर आकर मिलते हैं।

छह वर्ष बाद भी बेटों की फोटो पर माला नहीं चढ़ाई, क्योंकि वे आज भी हमारे साथ हैं। उनकी आंखें देखकर ऐसा लगता है कि बेटे आज भी सामने खड़े हैं। ऋषि के माता-पिता ने बताया कि हमारे बेटे की जिंदगी में अंधेरा था। जितेंद्र मसंद के प्रयास से बेटे को नया जीवन मिल गया।