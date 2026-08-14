कानपुर में फर्जी डिग्री रैकेट का सरगना गिरफ्तार, बहराइच से होते हुए भागा था नेपाल, 5 खातों में 50 करोड़ का लेनदेन

जागरण संवाददाता, कानपुर। फर्जी मार्कशीट-डिग्रियां बनवाकर बेचने वाले तीसरे गिरोह के सरगना 25 हजार के इनामी अखिलेश शुक्ला को पुलिस ने उर्सुला अस्पताल के पास से गिरफ्तार कर लिया। उसके साथियों की गिरफ्तारी की जानकारी मिलने के बाद वह बहराइच से होते हुए नेपाल भाग गया, जहां 32 दिनों तक होटल में रहा। हर दिन का करीब 900 रुपये रहने का खर्च होता था। पैसे खत्म होने पर उसने शहर के एक वकील को फोन कर आत्म समर्पण करने के लिए बात कही।

वकील ने उसे शुक्रवार को कोर्ट में बुलाया था। इसलिए देर रात वह शहर पहुंच गया था। रात में ही कचहरी जा रहा था, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया। आरोपित और उसके भाई के पांच बैंक खातों में वर्ष 2015 से अब तक 50 करोड़ से अधिक का लेनदेन मिल चुका है।

आरोपित ने बताया कि वह सीएसजेएमयू में वर्ष 2010 से कई सल नौकरी कर चुका है। वहां के रिकार्ड में अभी भी उसका नाम दर्ज मिलेगा। उसके अनुसार, शहर में वर्ष 2021 में वह सीएसजेएमयू से पहले पेट्रोल के पास एक आफिस था, जहां के एक व्यक्ति से उसने सालों फर्जी मार्कशीट-डिग्रियां बनवाई है।

साकेत नगर में 17 फरवरी को पुलिस ने फर्जी मार्कशीट बनाने वाले गिरोह के चार आरोपितों को पकड़ा था। उसके पास से नौ राज्यों के 14 विश्वविद्यालयों व माध्यमिक शिक्षा परिषद की एक हजार से अधिक फर्जी मार्कशीट और डिग्रियां बरामद की थीं। प्रकरण की जांच एसआइटी ने शुरू की तो एक-एक कर छह और आरोपितों को दबोचकर जेल भेजा गया।

पुलिस टीम ने इसी से जुड़े दूसरे गिरोह के चार सदस्यों को आठ जून की रात बेकनगंज के हीरामन का पुरवा से पकड़ा था। इसके बाद फीलखाना थाना पुलिस को इसी गिरोह से जुड़े एक और नेटवर्क का पता चला, जो कई राज्यों के विद्यालयों व बोर्ड से मार्कशीट-डिग्रियां बनवाकर बेचता था। पुलिस टीम ने तीन जुलाई को गिरोह के मूलरूप से इटावा के कटरा व हाल पता बर्रा-दो निवासी अमित सक्सेना और मूलरूप से जालौन के कदौरा बावनी स्टेट व हाल पता रावतपुर के विनायकपुर निवासी गोपालजी गुप्ता को गिरफ्तार किया।

दोनों ने इस गिरोह का सरगना सरगना उन्नाव कोतवाली क्षेत्र के आदर्श नगर निवासी अखिलेश शुक्ला और उसका भाई निखिलेश को बताया। इंस्पेक्टर अभय प्रताप सिंह ने बताया कि आरोपित व उसके भाई के पांच खातों में वर्ष 2015 से अब तक 50 करोड़ से अधिक के लेनदेन मिले हैं। अखिलेश जब लखनऊ जेल से जमानत पर छूटा तो आरोपित गोपालजी के खाते से उसके खाते में 90 लाख का लेनदेन मिला था।

गुरुवार देर रात पुलिस टीम ने 25 हजार के इनामी अखिलेश शुक्ला को उर्सुला अस्पताल के पास से गिरफ्तार किया है। वह शुक्रवार सुबह आत्म समर्पण करने कोर्ट पहुंचने वाला था। आरोपित पर लखनऊ के गोमती नगर और फीलखाना थाने में फर्जी मार्कशीट-डिग्रियां बनाकर धोखाधड़ी करने समेत धाराओं मुकदमे दर्ज हैं।

पुलिस की दबिश देख पत्नी ने फूंक दी थी कई फर्जी डिग्रियां इससे पहले पांच जुलाई को फीलखाना थाने की पुलिस उसके घर उन्नाव में दबिश देने गई थी,लेकिन अखिलेश और उसका भाई निखिलेश पहले ही फरार हो गए थे। अखिलेश की पत्नी ने पति को बचाने के लिए कई फर्जी मार्कशीट-डिग्रियां तसले में आग जला फूंक दी थी। हालांकि पुलिस को उसके घर की तलाशी लेने से जेएस यूनिवर्सिटी शिकोहाबाद और महाराजा अग्रसेन हिमालयन यूनिवर्सिटी गढ़वाल की तीन-तीन मार्कशीटें और कुरियर सर्विसेस के लिए 250 लिफाफे, डीटीडीसी के 21, ट्रैकआन के 221 पार्सल स्लिप भी बरामद हुए थे।

इन विश्वविद्यालयों से बनवाता था फर्जी मार्कशीट-डिग्रियां आरोपित ने अपने बयान में पुलिस को बताया कि वह मुख्य रूप से सुभारती विश्वविद्यालय, हिमालयन गड़वाल विश्वविद्यालय, एफएस विश्वविद्यालय, जेएस विश्वविद्यालय, वाईबीएन विश्वविद्यालय, ग्लोकल विश्वविद्यालय, प्रीति ग्लोबल विश्वविद्यालय, मंगलायतन विश्वविद्याल, सिक्किम एल्पाइन विश्वविद्याल, सिक्किम ग्लोबल विश्वविद्याल, आइएसबीएम विश्वविद्याल, नीलम विश्वविद्याल, संस्कृति विश्वविद्याल व अन्य कुछ शहरों के विश्वविद्यालों के साथ जुड़ा था। वर्ष 2013 से उन विश्वविद्यालयों के जरिए बिना एडमिशन फर्जी मार्कशीट-डिग्रियां बनवाने का काम करता था। उसने बताया कि अब तक वह हजारों बच्चों की फर्जी मार्कशीट-डिग्रियां बनवा चुका है, जिसे कई राज्यों के बच्चों को बेच चुका है।

एमएससी किया, गणित का शिक्षक है आरोपित अखिलेश शुक्ला ने अपने बयान में बताया कि उसने एमएससी किया है। वह गणित के शिक्षक है। एमफिल पूरा नहीं कर सका। निजी और सरकारी कालेज में बीएसएसी के छात्रों को गणित पढ़ा चुका है। उसने उन्नाव में अपनी उत्कृष्ट कोचिंग सेंटर वर्ष 2003 से 2022 तक चलाई है।

कोचिंग बंद हुई तो आर्थिक स्थिति बिगड़ी कोरोना काल में कोचिंग बंद होने पर आर्थिक स्थिति बिगड़ी तो पूर्व के परिचित कुछ कसंलटेंट से संपर्क किया था। उन लोगों ने कई विश्वविद्यालयों में बच्चों के एडमिशन करवाने पर अच्छा कमीशन मिलने की बात कही। एडमिशन कराने के दौरान वह उन साथियों के साथ मिलकर विभिन्न विश्वविद्यालयों से बिना एडमिशन कराए बच्चों की फर्जी मार्कशीट-डिग्रियां बनवाकर बेचने लगा। काम अच्छा चलने लगा और लालच बढ़ती चली गई।

अलग-अलग बैंकों में खुलवाया खाता लोग मार्कशीट-डिग्रियां बनवाने के लिए ज्यादातर खातों में रुपये भेजते थे। हालांकि मार्कशीट जिन विश्वविद्यालयों से बनती थी। वे लोग नकद रुपये लेते थे। एक ही खाते में अधिक रुपये आने पर उसने कई अलग-अलग बैंकों में खाते खुलवा लिए। इसमें उसने दिवंगत पिता के नाम पर डीपीएस फाउंडेशन के नाम पर एक्सिस बैंक में भी खाता खुलवाया था, जिसमें भी काफी लेनदेन हुआ। इसके बाद छोटे भाई निखिलेश कुमार के नाम पर खाता खुलवाकर उसके खाते में भी रुपये मंगवाने लगा।