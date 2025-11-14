कानपुर में हादसा! राशन लेकर लौट रह था फैक्ट्रीकर्मी, तेज रफ्तार डंपर ने कुचला

जागरण संवाददाता, कानपुर। साढ़ गोपालपुर से राशन लेकर लौट रहे बाइक सवार फैक्ट्री कर्मी को कानपुर–सागर हाईवे पर बिनगवां मौरंगमंडी के पास शुक्रवार सुबह तेज रफ्तार डंपर ने पीछे से टक्कर मार दी। भागने के प्रयास में डंपर चालक ने फैक्ट्रीकर्मी को कुचल दिया जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

हादसे के बाद आरोपित चालक डंपर समेत फरार हो गया। सेन पश्चिमपारा पुलिस ने स्वजन को सूचना दी तो उनका रो-रोकर बुरा हाल हो गया। साढ, गोपालपुर के करचुली गांव निवासी 34 वर्षीय अवध कुमार दादा नगर स्थित फैक्ट्री में काम करते थे। वह बेटी प्रियांशी और दिव्यांश की पढ़ाई के लिए गुजैनी स्थित किराए के मकान में रहते थे, जबकि पत्नी रामादेवी गांव में ही रहती थी।

बेटी प्रियांशी ने बताया कि पिता राशन लाने के हर सप्ताह गांव आते–जाते थे। गुरुवार शाम पिता गांव गए थे, जिसके बाद शुक्रवार सुबह बाइक से राशन लेकर घर लौट रहे थे। वह कानपुर–सागर हाईवे पर बिनगवां के पास पहुंचे ही थे। तभी पीछे से आ रहे एक तेज रफ्तार डंपर ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी, जिससे बाइक अनियंत्रित होने से वह सड़क पर गिर पड़े। तभी डंपर चालक उनको रौंदता हुआ भाग निकला।