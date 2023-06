विशेष लोक अभियोजक प्रदीप पचौरी व आशीष भदौरिया ने बताया कि पनकी में 16 साल पहले हुए दुष्कर्म में सजा सुनाई गई है। पीड़िता के पिता ने छह अक्टूबर 2007 को पनकी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप लगाया गया था कि झांसी निवासी धीरज तिवारी उनकी बेटी को बहला फुसला कर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। धीरज उनकी बेटी के साथ फैक्ट्री में काम करता था।

न्यायालय ने 70 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

Your browser does not support the audio element.

कानपुर, जागरण संवाददाता। दुष्कर्म के मामले में फैक्ट्री में काम करने वाले ठेकेदार को सात साल की सजा सुनाई गई। न्यायालय ने 70 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माने से 50 हजार रुपये की राशि पीड़िता को मिलेगी। 16 साल पहले की घटना विशेष लोक अभियोजक प्रदीप पचौरी व आशीष भदौरिया ने बताया कि पनकी में 16 साल पहले हुए दुष्कर्म में सजा सुनाई गई है। पीड़िता के पिता ने छह अक्टूबर 2007 को पनकी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप लगाया गया था कि झांसी निवासी धीरज तिवारी उनकी बेटी को बहला फुसला कर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। धीरज उनकी बेटी के साथ फैक्ट्री में काम करता था। कोर्ट ने धीरज को दोषी करार देते हुए सुनाई सजा विशेष न्यायाधीश एससीएसटी संतोष कुमार तिवारी ने दोनों पक्षों का तर्क सुनने के बाद धीरज को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। जुर्माना न अदा करने पर दो साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

Edited By: Vinay Saxena