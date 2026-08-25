कानपुर में कचरे के ढेर में फेंकी एक्सपायर्ड चॉकलेट और टॉफी, लूटने की मची होड़; Video Viral
कानपुर के पनकी में हाईवे किनारे फेंकी गई एक्सपायरी टॉफी और चॉकलेट लूटने का वीडियो वायरल हो रहा है।
HighLights
कानपुर के पनकी में हाईवे किनारे मिली एक्सपायरी टॉफियां।
लोगों ने लूटीं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ।
पुलिस मामले की जांच कर रही, स्वास्थ्य जोखिम पर चिंता।
जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर के पनकी में हाईवे किनारे पड़ी एक्सपायरी टॉफी और चॉकलेट लूटने की होड़ मच गई। जिसका वीडियो सोमवार देर रात से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो सका कि ये वीडियो कब का है। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है।
पुलिस की जांच में सामने आया है कि वीडियो एलएमएल चौराहे से थम्सअप चौराहे के बीच में स्थित फर्टिलाइजर फैक्ट्री के पीछे हाईवे का है। बताया जा रहा है कि खाद्य सुरक्षा मानकों की अनदेखी करते हुए किसी चॉकलेट कंपनी द्वारा बड़ी मात्रा में एक्सपायर्ड चॉकलेट और टॉफी के डिब्बे फेंके गए हैं।
जैसे ही इसकी खबर स्थानीय लोगों को हुई, लोग टॉफी और चॉकलेट बटोरने पहुंच गए। किसी ने इसका वीडियो रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। अब ये वीडियो वायरल हो रहा है।
हालांकि जांच में अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो सका कि वीडियो कब का है और किस फैक्ट्री द्वारा टॉफी और चॉकलेट फेंकी गई है। जिस तरह से कंपनी ने एक्सपायर टॉफी और चॉकलेट हाईवे किनारे फेंक दिए हैं वो आम जनता के स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है।
जांच में पुलिस को एक्सपायर टॉफियों के कुछ खाली,मिट्टी से सने व फटे हुए रैपर मिले हैं। जिसमें एन और गुजरात लिखा हुआ दिखाई दिया है।
पुलिस मामले की जांच में जुटी
थाना प्रभारी दिनेश विष्ट ने बताया कि रात्रि एक बजे प्रचलित वीडियो सामने आया है। संबंधित विभाग को सूचना दी गई है और जांच कराई जा रही है। वीडियो कुछ दिन पुराना हो सकता है।मिट्टी से सने रैपर में गुजरात लिखा हुआ मिला है।
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