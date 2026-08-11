कानपुर में अनवरगंज-मंधना एलिवेटेड रेल ट्रैक के लिए बनेंगे 400 पिलर, 18 फीट होगी ऊंचाई, यहां से शुरू होगा निर्माण

जागरण संवाददाता, कानपुर। अनवरगंज-मंधना एलिवेटेड रेल ट्रैक के निर्माण की दिशा में अब काम तेजी से शुरू होने वाला है। 15.5 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड ट्रैक को 400 पिलर पर तैयार किया जाएगा। पिलर बनाने के लिए खोदाई का काम अगस्त के आखिरी सप्ताह से शुरू होने की उम्मीद है। शुरुआत अनवरगंज की ओर से की जाएगी।

बारिश के कारण पिलर की नींव के लिए खोदाई का काम अब तक शुरू नहीं हो सका है। पहले ये काम अगस्त के पहले सप्ताह में ही शुरू होना था। निर्माण एजेंसी की ओर से तैयारियां पूरी की जा रही हैं। 100 जगहों पर विशेषज्ञों की टीम ने भूमि की क्षमता का परीक्षण कर लिया है। मौसम साफ होते ही अनवरगंज छोर से पिलर की नींव के लिए खोदाई शुरू कर दी जाएगी। 400 पिलर बनाए जाएंगे। ट्रैक की ऊंचाई करीब 18 फीट होगी।

अनवरगंज-मंधना के बीच 15.51 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड ट्रैक के निर्माण के लिए करीब 100 स्थानों पर भूमि परीक्षण भी होना है। इसी आधार पर पिलरों की गहराई, डिजाइन और निर्माण की तकनीकी रूपरेखा तय होगी। परियोजना के साथ अटल स्टेशन के निर्माण की प्रक्रिया भी गति पकड़ चुकी है। स्टेशन के लिए आवश्यक भूमि के अधिग्रहण का कार्य शुरू कर दिया गया है। रेलवे को इस परियोजना के लिए करीब 4,200 वर्गमीटर भूमि का अधिग्रहण करना है, जिसके लिए संबंधित विभागों के साथ समन्वय किया जा रहा है। कुछ स्थानों को अवैध कब्जे से मुक्त कराया गया है।