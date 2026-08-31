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कानपुर में ईदगाह में धंसे डाट नाले के निर्माण में आड़े आ रहे जर्जर भवन को गिराया, मैनहोल धंसने से रास्ता हुआ था खतरनाक

By Digital Desk Edited By: Anurag Shukla
Updated: Mon, 31 Aug 2026 04:41 PM (IST)

कानपुर में ईदगाह के पास डाट नाला धंसने से सड़क में 20 फीट गहरा गड्ढा हो गया था। इसके निर्माण ...और पढ़ें

भवन को गिराते निगम कर्मी। जागरण

भवन को गिराते निगम कर्मी। जागरण

HighLights

  1. ईदगाह के पास डाट नाला धंसने से सड़क में गड्ढा।

  2. नाले के निर्माण में बाधक जर्जर भवन नगर निगम ने गिराए।

  3. हाईकोर्ट के आदेश पर जर्जर भवनों को हटाया गया कानपुर में।

जागरण संवाददाता, कानपुर। ब्रह्मनगर से ईदगाह जाने वाले रास्ते में चार दिन पहले डाट नाला बैठने से सड़क धंस गई थी। इसके चलते करीब 20 फीट लंबा और 10 फीट गहरा गड्ढा हो गया था। इसके बगल में लगे दो जर्जर भवन के गिरने का खतरा बढ़ा तो उन्हें सोमवार को गिरा दिया गया।

ईदगाह में धंसे डाट नाले के निर्माण में आड़े आ रहे अशोक कुरील के जर्जर मकान नंबर 111/480 हर्ष नगर को नगर निगम का छोटे बैकहो लोडर से हटाया गया। जोनल प्रभारी राजेश कुमार ने बताया कि हाईकोर्ट का आदेश भी गिराने का आया था। इसके तहत सोमवार को गिरा दिया है।

ब्रह्म नगर से ईदगाह जाने वाले रास्ते पर 3 दिन पहले डाट नाला धंसा था था। डाट नाले के बगल में जर्जर भवन आड़े आ रहा था। जर्जर भवन को पहले ही नगर निगम ने नोटिस इस बीच हाई कोर्ट का भी आदेश आ गया था। इस जर्जर भवन के कारण डाट नाले का काम रुका था। नगर निगम की टीम ने सोमवार को आकर गिरा दिया। इस था नाली को ठीक करने के लिए शटरिंग आ गई है उसको आज रात में लगाया जाएगा जलकल विभाग द्वारा नल ठीक कराया जाए।

मजदूरों ने अंदर आने से मना किया था

वर्षा के कारण कार्य कराने में दिक्कत आ रही थी। मिट्टी धंसने से मजदूरों ने अंदर जाने से मना कर दिया। नगर निगम की अधिशासी अभियंता मीनाक्षी अग्रवाल ने बताया कि धंसी सड़क से लगे दो जर्जर भवनों के स्वामी अभय प्रताप सिंह व अशोक कुरील को मकान खाली करने का नोटिस दिया गया था। सोमवार से नाले के शटरिंग लगाने का कार्य शुरू होना था। जलकल के सहायक अभियंता रवि प्रताप ने बताया कि जलकल की दस इंच और 16 इंच की दो पेयजल लाइनें हैं, जिनको ठीक किया गया। वहीं अफीम कोठी जीटी रोड में धंसे डाट नाले के कारण छह बस्तियों में जलभराव के संबंध में जलकल के अधिशासी अभियंता राजकुमार ने बताया कि पंप लगाकर जल निकासी कराई जा रही है। गुमटी बाजार, पीरोड, जवाहर नगर समेत कई जगह गड्ढे हो गए है।