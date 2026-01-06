कानपुर में डंपर की टक्कर से ई-रिक्शा पलटा, भतीजे की मौत; चाचा गंभीर रूप से घायल
कानपुर के बिधनू थानाक्षेत्र में मंगलवार तड़के एक तेज रफ्तार डंपर ने ई-रिक्शा को टक्कर मार दी। रामगंगा नहर के पास हुए इस हादसे में मिर्च लादकर मंडी जा ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, कानपुर। रामगंगा नहर के पास तड़के हुआ हादसा,मिर्च लादकर मंडी आ रहे थे जागरण संवाददाता,कानपुर : बिधनू थानाक्षेत्र में मंगलवार तड़के ई-रिक्शा से मिर्च लादकर नौबस्ता मंडी आ रहे चाचा-भतीजे को तेज रफ्तार डंपर ने टक्कर मार दी।
जिससे ई-रिक्शा पलट गया हादसे में भतीजे की मौत हो गई। जबकि चाचा गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने स्वजन को सूचना देकर चाचा को एलएलआर अस्पताल में भर्ती कराया है।
बिधनू के कुम्हेड़िया गांव निवासी 26 वर्षीय सूरज गौतम सब्जी का काम करता था। परिवार में पत्नी संध्या और दो बेटियां हैं। मंगलवार तड़के सूरज गांव के चाचा मंजीत के साथ ई-रिक्शा में मिर्च लादकर नौबस्ता मंडी आ रहा था। तभी रामगंगा नहर के पास पीछे से आ रहे तेज रफ्तार डंपर ने ई-रिक्शा में पीछे से टक्कर मार दी। जिससे वह अनियंत्रित होकर पलट गया।
हादसे में सूरज की मौके पर ही मौत हो गई जबकि चाचा मंजीत का हाथ टूट गया। पुलिस ने ई-रिक्शा हटवाकर यातायात सामान्य कराकर घायल मंजीत को एलएलआर अस्पताल में भर्ती कराकर स्वजन को सूचना दी। बिधनू थाना प्रभारी तेज बहादुर सिंह ने बताया कि स्वजन की तहरीर पर रिपोर्ट दर्जकर कार्रवाई की जाएगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।