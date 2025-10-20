Kanpur News: दीपों संग बिखरी मुस्कानें, जिलाधिकारी ने बाल गृह में मनाई दीपावली

जागरण संवाददाता, कानपुर। दीपावली के अवसर पर जिलाधिकारी जितेन्द्र प्रताप सिंह ने स्वरूप नगर स्थित राजकीय बाल गृह (बालिका) में पहुंचकर बालिकाओं संग दीपावली की खुशियां साझा कीं। अचिन्त्य फाउंडेशन के तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम में जिलाधिकारी ने दीप प्रज्वलित किया, फल वितरित किए और संस्था को म्यूजिक सिस्टम भेंट किया।

बालिकाओं ने गीत और कविताओं की प्रस्तुति देकर सभी का मन मोह लिया। दीपों की रोशनी और आतिशबाजी की चमक के बीच बालिकाओं के चेहरों पर खिली मुस्कान ने माहौल को भावनाओं से भर दिया।

जिलाधिकारी ने कहा कि दीपावली का असली अर्थ प्रेम और संवेदनाओं का प्रकाश फैलाना है। समाज के सक्षम लोगों को वंचित बच्चों के साथ त्योहार मनाकर उन्हें अपनापन महसूस कराना चाहिए। जिलाधिकारी ने बालिकाओं को मिठाई व उपहार देकर उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी।