Kanpur Crime News: अब साइबर ठगों ने कानपुर में बनाया वर्चुअल थाना, वर्दी पहन करते 'शिकार'

कानपुर, जागरण संवाददाता। साइबर ठग लोगों को शिकार बनाने के लिए तरीके बदलते रहते हैं। अब वर्चुअल थाना दिखाकर और धौंस जमा शिकार को फंसा रहे हैं। साइबर ठग लोगों की वीडियो कालिंग से फर्जी थाने में बैठे इंस्पेक्टर से बात कराते हैं, ताकि लोग आसानी से अहम जानकारियां दे दें। कानपुर में पिछले दिनों वरिष्ठ बैंक अधिकारी को भी ठगों ने जाल में फंसाने की कोशिश की। वर्चुअल थाने में बैठे इंस्पेक्टर ने जैसे ही उनसे आधार कार्ड व अन्य जानकारियां मांगी, उन्होंने फोन काट दिया। उन्होंने पुलिस को इसकी सूचना नहीं दी। दैनिक जागरण संवाददाता ने जब उनसे बात की तो उन्होंने प्रकरण की जानकारी दी। बैंक अधिकारी ने बताया कि पहले उनके पास एक फोन आया। उसने बताया कि कोरियर कंपनी से बोल रहा है और उनका पता अस्पष्ट है, इसलिए फोन किया। अधिकारी ने ऐसे किसी अनजान कूरियर को लेने से मना किया तो फोन करने वाले ने साइबर ठगी की आशंका जताते हुए कहा कि आपको पुलिस की मदद लेनी चाहिए। उसने वीडियो कालिंग की। फोन करने वाले के पीछे पुलिस थाना नजर आया, जहां पुलिस वाले अपने-अपने काम में व्यस्त थे। इसके बाद उनकी बातचीत इंस्पेक्टर से कराई गई। पुलिसिया अंदाज में उसने पूछताछ शुरू की। मगर जब फर्जी इंस्पेक्टर ने आधार कार्ड व अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां मांगनी शुरू की तो उनका माथा ठनका और उन्होंने फोन काट दिया। उसके बाद न तो कोरियर कंपनी से फोन आया और न ही पुलिस थाने से। साइबर ठग कोरियर के नाम पर पहले भी ठगी करते रहे हैं। फेसबुक पर पहले अनजान विदेशी दोस्त बनता है। इसके बाद उपहार भेजने की जिद करता है। साइबर ठग ठगी के तरीके लगातार बदलते रहते हैं। हो सकता है कि यह कोई नया तरीका हो। मामला गंभीर है। जांच कराई जाएगी। (बीपी जोगदण्ड, पुलिस आयुक्त, कानपुर)।

Edited By: Narender Sanwariya