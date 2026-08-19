कानपुर में 14 दिन डिजिटल अरेस्ट, मनी लांड्रिंग केस का डर दिखा सेवानिवृत्त कर्मी से ठगे 1.83 करोड़
कानपुर में एक सेवानिवृत्त सीपीडब्ल्यूडी कर्मचारी को साइबर ठगों ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसाने का डर दिखाकर 1.83 करोड़ रुपये ठग लिए। ठगों ने खुद को आईपीएस अधिकारी बताकर पीड़ित को 14 दिनों तक 'डिजिटल अरेस्ट' में रखा और विभिन्न खातों में पैसे ट्रांसफर करवाए।
HighLights
कल्याणपुर के आवास विकास का मामला आइपीएस अधिकारी बनकर डराकर किया डिजिटल अरेस्ट
पीड़ित केंद्रीय लोक निर्माण विभाग से सेवानिवृत्त कर्मचारी धमकी देकर कई खातों में कराए आरटीजीएस
जागरण संवाददाता, कानपुर। कल्याणपुर में खुद को आइपीएस अधिकारी बताकर साइबर ठग ने केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) से सेवानिवृत्त कर्मचारी से 1.83 करोड़ रुपये की ठगी कर ली। आरोपितों ने मनी लांड्रिंग केस में फंसाने का डर दिखाकर पीड़ित को 14 दिन तक डिजिटल अरेस्ट रखा। जब पीड़ित ने रकम वापस करने के लिए बोला तो आरोपितों ने फोन बंद कर लिया। तब पीड़ित को अपने साथ हुई ठगी का अहसास हुआ। जिसके बाद उन्होंने मामले की शिकायत कल्याणपुर पुलिस के साथ ही साइबर थाने में की। जिसके बाद साइबर थाने में रिपोर्ट दर्ज की।
कल्याणपुर के आवास विकास सत्यम विहार निवासी सुभाष चंद्र केंद्रीय लोक निर्माण विभाग से सेवानिवृत्त कर्मचारी है। उन्होंने बताया कि 13 जुलाई को उनके पास एक काल आई। जिसने खुद को बैंक कर्मचारी बताते हुए कहा कि आपके नाम से क्रेडिट कार्ड लेकर एक लाख रुपये की खरीददारी की गई है। इस पर उन्होंने क्रेडिट कार्ड नहीं लेने का बात की। दूसरे दिन उनके पास काल करने वाले व्यक्ति ने खुद को आइपीएस अधिकारी बताया। आरोपित ने अपना नाम सुनील कुमार गौतम और अपना आफिस मुंबई में होने की जानकारी दी।
आरोपितों ने कहा कि उनका नाम मनी लांड्रिंग केस में आया है उनके बैंक खातों की जांच होगी। अगर वह इसमें सहयोग नहीं करेंगे तो उन्हें आजीवन कारावास या फांसी की भी सजा हो सकती है जिससे वह काफी डर गए। आरोपित ने मुकदमे में फंसाने का डर दिखाकर उन्हें 14 दिन तक डिजिटल अरेस्ट रखा। आरोपित ने उनसे अलग-अलग बैंक खातों में 1.83 करोड़ रुपये ट्रांसफर करा लिए।
कुछ समय बाद जब सुभाषचंद्र ने अपनी रकम वापस करने के लिए बोला तो आरोपितों ने फोन बंद कर लिया। तब उन्हें अपने साथ हुई ठगी का अहसास हुआ। जिसके बाद उन्होंने साइबर हेल्पलाइन और कल्याणपुर पुलिस से मामले की शिकायत की। साइबर सेल थाना प्रभारी अभय सिंह ने बताया कि पीड़ित की शिकायत पर रिपोर्ट दर्जकर कार्रवाई की जा रही है।