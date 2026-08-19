कानपुर में 14 दिन डिजिटल अरेस्ट, मनी लांड्रिंग केस का डर दिखा सेवानिवृत्त कर्मी से ठगे 1.83 करोड़

जागरण संवाददाता, कानपुर। कल्याणपुर में खुद को आइपीएस अधिकारी बताकर साइबर ठग ने केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) से सेवानिवृत्त कर्मचारी से 1.83 करोड़ रुपये की ठगी कर ली। आरोपितों ने मनी लांड्रिंग केस में फंसाने का डर दिखाकर पीड़ित को 14 दिन तक डिजिटल अरेस्ट रखा। जब पीड़ित ने रकम वापस करने के लिए बोला तो आरोपितों ने फोन बंद कर लिया। तब पीड़ित को अपने साथ हुई ठगी का अहसास हुआ। जिसके बाद उन्होंने मामले की शिकायत कल्याणपुर पुलिस के साथ ही साइबर थाने में की। जिसके बाद साइबर थाने में रिपोर्ट दर्ज की।

कल्याणपुर के आवास विकास सत्यम विहार निवासी सुभाष चंद्र केंद्रीय लोक निर्माण विभाग से सेवानिवृत्त कर्मचारी है। उन्होंने बताया कि 13 जुलाई को उनके पास एक काल आई। जिसने खुद को बैंक कर्मचारी बताते हुए कहा कि आपके नाम से क्रेडिट कार्ड लेकर एक लाख रुपये की खरीददारी की गई है। इस पर उन्होंने क्रेडिट कार्ड नहीं लेने का बात की। दूसरे दिन उनके पास काल करने वाले व्यक्ति ने खुद को आइपीएस अधिकारी बताया। आरोपित ने अपना नाम सुनील कुमार गौतम और अपना आफिस मुंबई में होने की जानकारी दी।

आरोपितों ने कहा कि उनका नाम मनी लांड्रिंग केस में आया है उनके बैंक खातों की जांच होगी। अगर वह इसमें सहयोग नहीं करेंगे तो उन्हें आजीवन कारावास या फांसी की भी सजा हो सकती है जिससे वह काफी डर गए। आरोपित ने मुकदमे में फंसाने का डर दिखाकर उन्हें 14 दिन तक डिजिटल अरेस्ट रखा। आरोपित ने उनसे अलग-अलग बैंक खातों में 1.83 करोड़ रुपये ट्रांसफर करा लिए।