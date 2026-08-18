16 रुपये का ऑफर देने वाले व्यापारी की गिरफ्तारी अवैध, रिमांड खारिज; कोर्ट ने कानपुर पुलिस को फटकारा

जागरण संवाददाता, कानपुर। 16 मिनट में 16 रुपये की खरीदारी का ऑफर देने पर दुकान में भारी भीड़ पहुंचने से हुई भगदड़ में गिरफ्तार व्यापारी और उसके भाई का न्यायिक रिमांड ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट-8 आकृति प्रकाश की कोर्ट ने नामंजूर कर दिया।

बचाव पक्ष ने तर्क दिया था कि सात साल से कम की सजा में पुलिस ने गिरफ्तारी की है। कोर्ट ने 50 हजार के निजी बंधपत्र पर कारोबारी को रिहा करने का आदेश दिया है। विवेचक के खिलाफ विभागीय कार्यवाही का आदेश देते हुए आख्या देने के लिए कहा है। पिछले कुछ समय में ऐसा कई बार हो चुका है, जब अदालत ने रिमांड नामंजूर किया हो या पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हों।

बासमंडी के दलेलपुरवा स्थित रेडीमेड कपड़ों के कारोबारी रईस आलम ने अपने जन्मदिन पर इंटरनेट मीडिया में 16 मिनट के लिए 16 रुपये में ग्राहकों को जींस, टीशर्ट, पैंट-शर्ट, बेल्ट, चश्मा, पर्स समेत 16 सामान देने का एलान किया था। आफर 16 अगस्त की रात 12 बजे से शुरू होना था।

इंटरनेट मीडिया पर आफर वाला वीडियो प्रचलित होने के बाद 15 अगस्त की रात आठ बजे से ही भीड़ दुकान में जुटने लगी थी। देर रात 11 बजे तक दुकान पर करीब दो हजार लोग पहुंच गए। भीड़ अनियंत्रित होने लगी। इस पर रईस आलम ने दुकान बंद कर दी तो भीड़ हंगामा कर जबरदस्ती दुकान में घुसने लगी। दुकानदार और उसके भाइयों ने लाठी चलाकर हटाने का प्रयास किया तो लोग उग्र हो गए। आक्रोशित भीड़ ने रोड जाम कर नारेबाजी की। पुलिस ने भीड़ को लाठी पटककर खदेड़ा। हंगामा कर रहे कुछ लोगों की पिटाई भी की गई। इस मामले में पुलिस ने मो. आलम उसके भाई रईस आलम और सलमान आलम के खिलाफ सेवन सीएलए, शांतिभंग, दूसरों की जान को खतरे में डालने की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर रईस और सलमान को गिरफ्तार कर सोमवार को कोर्ट में पेश किया।

अधिवक्ता शिवाकांत दीक्षित ने बताया कि उन्होंने सात साल से कम सजा वाले अपराध होने के चलते रिमांड खारिज करने की अर्जी दी। इस पर कोर्ट ने पुलिस का रिमांड खारिज कर दिया। 50 हजार के निजी बंधपत्र देने पर दोनों भाइयों को छोड़ दिया गया। कोर्ट ने आदेश दिया है कि न्यायालय या विवेचक की अपेक्षा पर दोनों व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होंगे। किसी को कोई धमकी नहीं देंगे और साक्ष्य प्रभावित नहीं करेंगे।