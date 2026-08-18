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16 रुपये का ऑफर देने वाले व्यापारी की गिरफ्तारी अवैध, रिमांड खारिज; कोर्ट ने कानपुर पुलिस को फटकारा

By Ashutosh Mishra Edited By: Sakshi Gupta
Updated: Tue, 18 Aug 2026 01:41 PM (IST)

कानपुर कोर्ट ने 16 रुपये के ऑफर पर हुई भगदड़ के मामले में गिरफ्तार व्यापारी और उसके भाई की न्यायिक रिमांड खारिज कर दी।

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जागरण संवाददाता, कानपुर। 16 मिनट में 16 रुपये की खरीदारी का ऑफर देने पर दुकान में भारी भीड़ पहुंचने से हुई भगदड़ में गिरफ्तार व्यापारी और उसके भाई का न्यायिक रिमांड ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट-8 आकृति प्रकाश की कोर्ट ने नामंजूर कर दिया।

बचाव पक्ष ने तर्क दिया था कि सात साल से कम की सजा में पुलिस ने गिरफ्तारी की है। कोर्ट ने 50 हजार के निजी बंधपत्र पर कारोबारी को रिहा करने का आदेश दिया है। विवेचक के खिलाफ विभागीय कार्यवाही का आदेश देते हुए आख्या देने के लिए कहा है। पिछले कुछ समय में ऐसा कई बार हो चुका है, जब अदालत ने रिमांड नामंजूर किया हो या पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हों।

बासमंडी के दलेलपुरवा स्थित रेडीमेड कपड़ों के कारोबारी रईस आलम ने अपने जन्मदिन पर इंटरनेट मीडिया में 16 मिनट के लिए 16 रुपये में ग्राहकों को जींस, टीशर्ट, पैंट-शर्ट, बेल्ट, चश्मा, पर्स समेत 16 सामान देने का एलान किया था। आफर 16 अगस्त की रात 12 बजे से शुरू होना था।

इंटरनेट मीडिया पर आफर वाला वीडियो प्रचलित होने के बाद 15 अगस्त की रात आठ बजे से ही भीड़ दुकान में जुटने लगी थी। देर रात 11 बजे तक दुकान पर करीब दो हजार लोग पहुंच गए।

भीड़ अनियंत्रित होने लगी। इस पर रईस आलम ने दुकान बंद कर दी तो भीड़ हंगामा कर जबरदस्ती दुकान में घुसने लगी। दुकानदार और उसके भाइयों ने लाठी चलाकर हटाने का प्रयास किया तो लोग उग्र हो गए।

आक्रोशित भीड़ ने रोड जाम कर नारेबाजी की। पुलिस ने भीड़ को लाठी पटककर खदेड़ा। हंगामा कर रहे कुछ लोगों की पिटाई भी की गई। इस मामले में पुलिस ने मो. आलम उसके भाई रईस आलम और सलमान आलम के खिलाफ सेवन सीएलए, शांतिभंग, दूसरों की जान को खतरे में डालने की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर रईस और सलमान को गिरफ्तार कर सोमवार को कोर्ट में पेश किया।

अधिवक्ता शिवाकांत दीक्षित ने बताया कि उन्होंने सात साल से कम सजा वाले अपराध होने के चलते रिमांड खारिज करने की अर्जी दी। इस पर कोर्ट ने पुलिस का रिमांड खारिज कर दिया। 50 हजार के निजी बंधपत्र देने पर दोनों भाइयों को छोड़ दिया गया। कोर्ट ने आदेश दिया है कि न्यायालय या विवेचक की अपेक्षा पर दोनों व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होंगे। किसी को कोई धमकी नहीं देंगे और साक्ष्य प्रभावित नहीं करेंगे।

आरोपितों के खिलाफ मुकदमे में गिरफ्तारी की धारा नहीं है, लेकिन वह भागने का प्रयास कर रहे थे। इससे विवेचना प्रभावित होती। आरोपित विवेचना में सहयोग नहीं कर रहे थे। कानून व्यवस्था बिगड़ने का भी खतरा था। इसीलिए उन्हें कोर्ट में पेश किया गया था। बाकी विवेचना की जा रही है।
मंजय सिंह, एसीपी अनवरगंज

पहले भी किरकिरी करा चुकी पुलिस

जून 2026: सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की बेटी पर इंटरनेट मीडिया पर अभद्र टिप्पणी करने के मामले में मध्य प्रदेश के रीवा से गिरफ्तार किए गए आरोपित नागेश्वर सिंह बघेल की रिमांड अर्जी को कोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने गिरफ्तारी में कानूनी प्रविधानों और सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का पालन न किए जाने पर नाराजगी जताकर आरोपित को जमानत पर रिहा कर दिया था।

फरवरी 2026: भैरव घाट के पास लैंबार्गिनी हिट एंड रन मामले में ग्वालटोली थाना पुलिस ने आरोपित बेटे शिवम मिश्रा को कोर्ट में पेश कर 14दिन की रिमांड की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज करते हुए जमानत दे दी थी। कोर्ट ने माना कि पुलिस ने जांच में ढिलाई बरती और सात साल से कम सजा वाले मामलों में सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का सही से पालन नहीं किया।

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