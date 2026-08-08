कानपुर में नशे में धुत सिपाही ने दुकानदार से मांगे पांच हजार, वीडियो वायरल होने पर निलंबित

जागरण संवाददाता, कानपुर। चकेरी थाने में तैनात सिपाही (दीवान) का नशे में एक दुकानदार से पांच हजार रुपये वसूली करते और हाथापाई कर धमकाते हुए शनिवार को दो वीडियो प्रचलित हुए। वीडियो में सिपाही कह रहा है कि दो टके का आदमी पांच हजार देगा। एक मिनट के अंदर मरवा देंगे। प्रचलित वीडियो में दुकानदार भी कह रहा है कि अभी हमारे चक्कर में फंसे नहीं हो। इस दौरान 20 मिनट तक थाने के बाहर हंगामा होता रहा। वीडियो को संज्ञान में लेकर डीसीपी पूर्वी ने पहले सिपाही को लाइन हाजिर किया और जांच एसीपी चकेरी आशुतोष सिंह को दी। उनकी जांच में सिपाही दोषी मिलने पर डीसीपी ने उसे निलंबित कर विभागीय जांच शुरू करा दी।



चकेरी थाने के बाहर ही पान की एक दुकान है। शनिवार को दुकानदार ने एक बजकर 42 सेकेंड का वीडियो प्रचलित किया, जिसमें वह चकेरी थाने में तैनात दीवान विजय कुमार की वीडियो दिखा रहे हैं। इसमें वह सिपाही पर हाथापाई कर धमकी देते हुए पांच हजार आन लाइन वसूली करने का आरोप लगा रहे हैं। दुकानदार का चेहरा वीडियो में नहीं नजर आ रहा है, पर वह बता रहे हैं कि यह दीवान विजय थाना प्रभारी के हमराही हैं, जो शनिवार सुबह से नशे की हालत में घूम रहे हैं। फिर दुकान खोलते समय उनकी दुकान पर आकर पांच हजार रुपये आनलाइन मांग रहे हैं।

विरोध पर हाथापाई कर रहे हैं। गल्ले में हाथ लगा रहे हैं और धमकी दे रहे हैं। उन्हें दुकान नहीं खोलने दे रहे हैं। इस वीडियो में दुकानदार यह भी कह रहे हैं कि अभी हमारे चक्कर में फंसे नहीं हो। इस वीडियो के साथ थाने के अंदर का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें नशे में धुत दीवान दुकानदार को दो टके का बताते हुए कह रहा कि वो पांच हजार रुपये हमें देगा। एक मिनट में मरवाने की धमकी भी दी।